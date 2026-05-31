Parașutiștii au plutit și ei elegant printre nori.

Mii de curioși de toate vârstele s-au bucurat împreună de spectacolul avioanelor acrobatice. Cei prezenți au încercat să imortalizeze fiecare secundă de zbor. Apariția formației naționale de acrobație aeriană "Soimii României" a fost punctul culminant.

Doamnă: "Atmosferă de Top Gun! Vorba unui cunoscut! Da, mulți copii și noi ne simțim copii alături de așa avioane mari și colorate. Îți ia respirația, răsuflarea.”

Parașutiștii au semănat și ei cu eroii filmelor de acțiune, au ajuns printre nori cu ajutorul unui aparat de zbor Antonov AN-2, poreclit și Annușka de pasionați.

Cei mici au putut testa butoanele și manșa avioanelor care stăteau cuminți cu roțile pe iarbă.

Accesul la eveniment a fost gratuit pentru toți vizitatorii.