A fost o noapte plină de distracție și emoție - unii fani chiar au plâns când și-au văzut artiștii preferați pe scenă.

Venit pentru prima dată în România, Li Temin, în vârstă de 33 de ani, a fost cel mai așteptat artist al serii. Este considerat unul dintre cei mai influenți cântăreți de K-pop.

Fată: „Minunat! Am plâns, nu am mai putut de emoții!”

Lightstick-urile fanilor au creat un spectacol de lumini

Corespondent Știrile PRO TV: „În cultura K-pop, fiecare artist și grup are un lightstick – un accesoriu luminos personalizat. Iar la acest festival, fanii au venit cu lightstick-urile artiștilor pe care îi susțin. De exemplu, eu îl am pe al lui Taemin, unul dintre artiștii care a urcat pe scenă în această seară, aici mai sunt ale unor formații cunoscute precum TXT, Black Pink și Stray Kids.”

Iar când mii de lightstick-uri au fost aprinse simultan, fanii au creat un impresionant spectacol de lumini.

Înaintea lui Taemin, scena a fost cucerită de membrele trupei EVERGLOW.

Fată: „Mă simt extraordinar de bine, nu-mi vine să cred că există un concert de K-pop în România.”

Și fetele de la EVERGLOW sunt pentru prima dată la noi.

Reporter: „Bine ați venit în România! Ce locuri ați vizitat în România?”

EVERGLOW: „Nu am vizitat încă, dar aș vrea să merg la muzeul lui Dracula, să învăț despre istoria lui și a României.”

Comunitatea fanilor i-a surprins pe sud-coreenii stabiliți în România

Sud-coreenii stabiliți în România sunt surprinși de comunitatea mare de fani.

Coreeni: „Locuiesc în România de aproape 4 ani. De-abia aștept s-o văd pe Somi! Este o nebunie să avem aici un concert ca acesta!”

După concerte, atmosfera a fost întreținută de DJ-i.

DJ BUD: „Este primul festival la care pun muzică și sunt foarte mulți oameni, deci am emoții!”

Selly, organizatorul festivalului: „Au venit oameni din Austria, din Grecia, am văzut chiar și coreeni. Așteptăm în total 65 de mii de persoane.”

Distracția a continuat până în zori.