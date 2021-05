Amendă uriaşă pentru primarul care a făcut un dig de moloz într-o arie protejată, unde era şi un pod dacic

O primărie din județul Botoșani suportă consecințele unui act nesăbuit. A construit un dig din moloz într-o arie protejată, Turbăria de la Dersca, un ecosistem de mlaștini și pajiști unde trăiesc anumite specii de plante ocrotite de lege.

Tot aici fusese descoperit și un sit arheologic dacic. Pentru lucrarea respectivă, primăria este amendată acum de comisarii Gărzii de Mediu cu 70.000 de lei. Iar edilul este obligat să aducă terenul la starea inițială în cel mult două luni.

Anchetatorii au stabilit că digul construit în aria protejată Natura 2000 – Turbăria de la Dersca, a fost realizat cu ajutorul angajaților de la gospodărirea comunei Lozna și cu utilaje ale primăriei, care au folosit moloz rezultat din construcții. Primarul a susținut că acea construcție este în interesul localnicilor.

”Viorel Lozneanu, primarul comunei Lozna: Am făcut pentru că vin pompierii, nu au oamenii apă la animale pe perioada verii, dar mai am și o bucată de teren concesionat și îl irig. Vreau să fac o grădină de legume.

Reporter: Dumneavoastră ce știți? Este sau nu în aria protejată?

Viorel Lozneanu: Nu știu să vă explic. Dumnealor spun că este, eu spun că nu este. Au fost de la Mediu. Eu zic că am încercat să fac ceva bun”.

Între timp, comisarii Gărzii de Mediu Botoșani au stabilit că acea construcție era făcută în interiorul ariei protejate, fără nicio autorizație din partea autorităților. Sancțiunile se ridică la 70.000 de lei.

”Cristina Cashyap, Garda Națională de Mediu Botoșani: Au fost stabilite șase măsuri în vederea remedierii situației și s-au aplicat două sancțiuni principale și o sancțiune complementară de desființare a lucrărilor și aducerea terenului la starea inițială. În cadrul sitului au fost identificate lucrări de construcție fără acte de reglementare de mediu și se desfășurau cu angajați ai primăriei. A fost aplicată o sancțiune de 50.000 de lei.

Reporter: Cui a fost aplicată amenda?

Cristina Cashyap: UAT Lozna.

Reporter: Și cea de-a doua?

Cristina Cashyap: A fost aplicată pentru eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate.

Reporter: Valoarea?

Cristina Cashyap: 20.000 de lei. Tot primăriei”.

Podul dacic din turbărie, cel mai vechi lemn arheologic din România

Prefectul județului a trimis și el corpul de control la primăria din Lozna.

Dan Nechifor, prefectul județului Botoșani: ”Trebuie să clarificăm dacă era a primăriei rezerva care putea fi pusă la dispoziția cetățenilor comunei sau dacă era în domeniul privat”.

Edilul comunei Lozna are la dispoziție două luni să desființeze digul respectiv, iar zona afectată de lucrări trebuie să arate la fel ca înainte de începerea lor.

Aria naturală de lângă Lozna reprezintă o zonă de mlaștini turboase, turbării și pajiști ce adăpostește habitate naturale și protejează o gamă diversă de plante specifice zonelor umede.

În plus, aici a fost descoperit un ansamblu dacic, inclusiv un pod de lemn vechi de peste 2.000 de ani, care s-a păstrat până astăzi în mlaștinile turbăriei. Este cel mai vechi lemn arheologic găsit pe teritoriul României.