Specialiștii avertizează că temperaturile ridicate și valurile de căldură ce urmează ploilor abundente favorizează apariția bolii, transmisă prin înțepătura de țânțar.

„Temperaturile ridicate și valurile de căldură ce urmează ploilor abundente favorizează apariția anumitor boli, dintre acestea făcând parte și neuroinfecția West Nile, o boală infecțioasă ce se transmite prin înțepătura de țânțar”, au transmis oficialii INSP, conform news.ro.

Cazurile și decesul

Potrivit INSP, în sezonul 2026, în perioada 3 iunie – 25 iunie, au fost înregistrate două cazuri de infecție cu virusul West Nile, ambele la persoane cu vârste cuprinse între 70 și 79 de ani. Un caz a fost raportat în județul Argeș, iar celălalt în județul Suceava. Din păcate, unul dintre pacienți a decedat.

Recomandări pentru prevenție

Pentru a reduce riscul de infectare, specialiștii INSP recomandă:

- Evitarea expunerii la țânțari – purtarea de îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi

- Utilizarea substanțelor chimice repelente împotriva țânțarilor

- Folosirea insecticidelor în și în jurul locuinței

- Montarea plaselor de protecție la ferestre pentru a împiedica pătrunderea țânțarilor

- Desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei

- Îndepărtarea recipientelor cu apă stătută și a gunoiului menajer

Virusul West Nile este o neuroinfecție care poate avea forme grave, în special la persoanele în vârstă sau cu imunitatea scăzută. Autoritățile recomandă populației să respecte măsurile de prevenție, mai ales în această perioadă în care condițiile climatice favorizează înmulțirea țânțarilor.