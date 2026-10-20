Deși este adesea confundat cu maioneza, rețeta tradițională are la bază doar câteva ingrediente, iar oul nu se numără printre ele. În prezent, există însă și variante care folosesc gălbenuș pentru a obține mai ușor o textură fină.

Ce este sosul aioli și de unde provine

Aioli, numit și allioli în catalană sau aïoli în franceză, este un sos rece specific regiunilor mediteraneene, în special Provence, din sudul Franței, și Catalonia, din nord-estul Spaniei. Numele său face trimitere chiar la cele două ingrediente de bază ale rețetei tradiționale: usturoiul și uleiul.

Prepararea clasică presupune zdrobirea usturoiului cu sare și încorporarea treptată a uleiului de măsline, până când amestecul capătă o consistență densă și cremoasă. Procesul necesită răbdare, deoarece usturoiul trebuie să ajute la formarea emulsiei fără ajutorul gălbenușului de ou.

Sosul are o istorie îndelungată în bucătăria mediteraneeană și a devenit, în timp, un element reprezentativ al gastronomiei din sudul Franței și din anumite regiuni ale Spaniei. Astăzi, aioli este folosit atât în rețete tradiționale, cât și în restaurantele moderne, unde apare frecvent în meniuri sub forma unui sos pentru burgeri, sandvișuri sau cartofi.

Aioli se face cu sau fără ou

Rețeta tradițională de aioli nu conține ou. Ingredientele sale principale sunt usturoiul proaspăt, uleiul de măsline extravirgin și sarea. Prin pisarea usturoiului și adăugarea treptată a uleiului se obține o emulsie cu o textură groasă, asemănătoare celei a maionezei.

În variantele moderne, rețeta poate include gălbenuș de ou, suc de lămâie sau chiar puțin muștar. Gălbenușul ajută ingredientele să se lege mai ușor și face prepararea sosului mai simplă, inclusiv atunci când se folosește un blender.

De aici apare și confuzia dintre aioli și maioneză. În multe restaurante, denumirea de aioli este folosită pentru o maioneză aromatizată cu usturoi. Deși această variantă este populară și practică, ea diferă de rețeta tradițională, bazată pe usturoi și ulei de măsline.

Care este diferența dintre aioli și maioneză

Cele două sosuri au un aspect și o consistență asemănătoare, însă diferențele apar în special la ingrediente, gust și metoda de preparare.

Aioli-ul tradițional se prepară din usturoi, ulei de măsline și sare. Gustul său este puternic, cu note specifice de usturoi și cu aroma ușor fructată a uleiului de măsline. Obținerea emulsiei fără ou poate fi mai dificilă și necesită amestecarea atentă a ingredientelor.

Maioneza clasică are la bază gălbenuș de ou și ulei, de regulă unul cu gust neutru. În funcție de rețetă, se adaugă muștar, zeamă de lămâie sau oțet. Gălbenușul contribuie la formarea emulsiei, ceea ce face ca sosul să se lege mai ușor.

O altă diferență este aroma. Aioli-ul tradițional pune usturoiul în prim-plan, în timp ce maioneza are, în general, un gust mai delicat, care poate fi adaptat prin adăugarea altor ingrediente.

Dacă întâlnești în magazine sau în restaurante un sos numit aioli care conține ou, acesta poate fi o variantă modernă a rețetei. Pentru a afla exact ce conține, verifică ingredientele sau întreabă cum a fost preparat.

Ce ingrediente se folosesc pentru aioli și cum se prepară

Pentru aioli tradițional ai nevoie de 3-4 căței de usturoi, aproximativ 100 ml de ulei de măsline extravirgin și sare grunjoasă.

Zdrobește usturoiul cu sarea într-un mojar, apoi adaugă uleiul treptat, amestecând continuu până obții un sos cremos.

Dacă este prea gros, poți pune câteva picături de apă, iar pentru un gust mai proaspăt, puțină zeamă de lămâie.

În varianta modernă, poți adăuga un gălbenuș de ou, care ajută ingredientele să se lege mai ușor.

Cu ce preparate se servește aioli

Datorită gustului intens și texturii cremoase, aioli poate însoți numeroase preparate. În bucătăria mediteraneeană, este servit adesea alături de pește, creveți, calamari sau alte fructe de mare. Se potrivește și cu legume fierte, cartofi copți ori fierți și sparanghel.

În Provence există și preparatul cunoscut drept Le Grand Aïoli, în care sosul este servit alături de legume, pește și alte ingrediente, într-un platou generos.

În bucătăria contemporană, aioli este folosit ca sos pentru burgeri și sandvișuri sau ca dip pentru cartofi prăjiți și legume crude. Se pot întâlni și variante aromatizate cu ardei iute, verdețuri ori coajă de lămâie, care modifică gustul sosului de bază.

Indiferent de varianta aleasă, diferența esențială rămâne aceeași: aioli-ul tradițional se bazează pe emulsia dintre usturoi și ulei de măsline, în timp ce maioneza folosește oul pentru a obține o compoziție cremoasă.