Climatul uscat și lipsit de sare, ideal pentru conservarea avioanelor, atrage din nou companiile aeriene confruntate cu perturbări și incertitudini privind aprovizionarea cu combustibil, la fel ca în timpul crizei COVID.

Până la finalul zilei de sâmbătă, aeroportul Teruel urma să primească aproximativ 20 de aeronave, dintre care 17 aparțin Qatar Airways, potrivit unui program consultat de Reuters, transmite news.ro. Vineri erau așteptate în jur de 10 avioane de mari dimensiuni, deși în mod normal aeroportul primește doar două pe zi. Un Airbus A380 al companiei qatareze a aterizat deja din Londra, urmat de două Airbus A350 și un Boeing 787.

„Situația este neobișnuită"

Directorul general Alejandro Ibrahim explică cum companiile aeriene sunt nevoite să-și revizuiască flotele și rutele și să caute locații sigure pentru parcare, Europa devenind opțiunea preferată. Teruel, deținut de stat și situat într-o zonă rurală, este unul dintre cele mai mari centre de mentenanță și stocare din Europa, cu capacitate pentru 250 de aeronave mari și 400 de avioane mici. Faptul că nu deservește pasageri permite staționarea fără constrângeri operaționale majore.

Aeroportul mai cunoscuse o astfel de perioadă aglomerată în timpul pandemiei de COVID-19, când aproximativ 140 de avioane au fost parcate aici pe parcursul a doi ani.

Operatorii nu pot estima câte aeronave vor mai sosi, situația depinzând de evoluția războiului și de deciziile companiilor. Deși fluxul suplimentar aduce activitate, reprezentanții aeroportului preferă reluarea normală a zborurilor întrucât mentenanța aeronavelor, activitatea principală, depinde direct de traficul aerian.