Descoperire neașteptată într-un magazin de suveniruri dintr-un aeroport din Australia. „Am primit confirmarea supremă". VIDEO

O jucărie de pluş remarcabil de realistă a ajuns pe un aeroport australian: un oposum sălbatic a fost observat miercuri pe un raft dintr-un magazin de suveniruri, surprinzându-i pe călători, transmite joi AFP.

Mihaela Ivăncică

O înregistrare video distribuită pe reţelele sociale arată marsupialul speriat, cocoţat pe un raft, printre cangurii şi ursuleţii de pluş ai unui magazin de pe aeroportul Hobart din Tasmania.

"Ştiam că avem o colecţie de jucării de pluş foarte realiste, dar se pare că tocmai am primit confirmarea supremă", a glumit Liam Bloomfield, managerul magazinului.

"Am fost foarte încântaţi să vedem un vizitator local cu adevărat special oprindu-se la magazin", a adăugat el.

Personalul aeroportului s-a mobilizat rapid pentru a readuce animalul în habitatul său natural.

"Suntem pur şi simplu încântaţi că i-am putut oferi un loc confortabil de odihnă în magazinul nostru", a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului. 

Interes record pentru monitorizarea zborurilor: Flightradar24, accesat de aproximativ 20 de milioane de ori pe zi

Sursa: Agerpres

GALERIE FOTO Accidentare horror la Liverpool - Galatasaray: operat de urgență după o fază cum rar se vede
Aeroportul din Berlin va fi închis miercuri, din cauza unei greve. Zeci de mii de pasageri afectați

Zborurile pe aeroportul din Dubai, reluate treptat după incendiul la un rezervor de carburant provocat de un atac cu dronă

Magistrala 6 de metrou prinde contur. Când vom putea circula pe ruta București – Aeroportul Otopeni

Procurorul-şef european Laura Codruţa Kovesi: Nivelul fraudării bugetului UE a fost subestimat

Protest spontan la Șantierul Naval Mangalia. Sute de angajați susțin că nu și-au primit salariile de peste 3 luni. FOTO

LIVE. Nicușor Dan și Mark Rutte, declarații de presă comune la sediul NATO: Suntem aliați atunci când partenerul are nevoie

