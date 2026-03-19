Descoperire neașteptată într-un magazin de suveniruri dintr-un aeroport din Australia. „Am primit confirmarea supremă". VIDEO

O înregistrare video distribuită pe reţelele sociale arată marsupialul speriat, cocoţat pe un raft, printre cangurii şi ursuleţii de pluş ai unui magazin de pe aeroportul Hobart din Tasmania.
"Ştiam că avem o colecţie de jucării de pluş foarte realiste, dar se pare că tocmai am primit confirmarea supremă", a glumit Liam Bloomfield, managerul magazinului.
"Am fost foarte încântaţi să vedem un vizitator local cu adevărat special oprindu-se la magazin", a adăugat el.
Personalul aeroportului s-a mobilizat rapid pentru a readuce animalul în habitatul său natural.
"Suntem pur şi simplu încântaţi că i-am putut oferi un loc confortabil de odihnă în magazinul nostru", a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.
Sursa:
Agerpres
