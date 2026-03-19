Noul terminal va fi gata mai devreme decât era prevăzut, în trei ani și jumătate, conform reprezentanților aeroportului.

Corespondent Știrile PRO TV: „Construcția va avea o suprafață de 176.000 de metri pătrați, adaptată la un trafic de 30 de milioane de pasageri pe an. Vor fi echipamente moderne de securitate, spații generoase pentru pasageri și 48 de standuri noi pentru aeronave. De asemenea, proiectul noului terminal include conexiuni cu actualul terminal, dar și cu mijloacele de transport în comun.”

Pentru a scurta drumul de pe autostrada A0 spre noul terminal al Aeroportului Otopeni, care astăzi ar dura aproape 20 de minute, va fi făcută o nouă legătură rutieră de doi kilometri și jumătate. Șoferii vor face astfel doar două minute.

Acest drum expres va costa aproximativ 400 de milioane de lei, iar compania de investiții rutiere a transmis deja documentele pentru începerea licitației.

De asemenea, se ia în calcul încă o rută nouă, făcută din fonduri europene, care să conecteze nordul Bucureștiului de aeroport, printr-un drum subteran pe sub pădurea Băneasa.

Theodor Postelnicu, purtător de cuvânt Compania Aeroporturi București: „Practic, un drum care acum poate dura 30-40, chiar 50 de minute s-ar face în câteva minute. În plus, DN1 ar putea fi degrevat de traficul extraordinar care va fi spre aeroport, având în vedere că proiecțiile noastre sunt în jur de 40 de milioane de pasageri pentru anul 2030.”

Săptămâna viitoare se va încheia și evaluarea ofertelor pentru proiectarea terminalului.