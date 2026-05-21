Pe de altă parte, oficialii de la Washington transmit pe toate căile că armata americană este gata de un atac masiv, dacă Teheranul refuză încheierea unui acord.

Donald Trump, președintele SUA: „Ar trebui să deschidem Strâmtoarea Ormuz, asta s-ar deschide imediat. Așa că vom încerca această opțiune. Nu e nicio grabă. În mod ideal, aș vrea să văd puțini oameni uciși, nu foarte mulți”.

Întrebat dacă Statele Unite au oferit Iranului o relaxare a sancțiunilor petroliere în timpul negocierilor de pace, așa cum a relatat presa de stat iraniană, Trump a răspuns negativ.

Donald Trump, președintele SUA: „Nu ofer niciun ajutor până când nu semnează un acord. Când vor semna un acord, putem reconstrui acel loc și putem face cu adevărat o țară bună pentru oameni, dar nu, nu am oferit nimic”.

Pe de altă parte, comandantul suprem al forțelor NATO în Europa a declarat într-o conferință de presă că decizia de a implica sau nu Alianța Nord-Atlantică în disputa din strâmtoarea Ormuz este una politică. Oficialul a dat de înțeles, totuși, că Iranul a încălcat mai multe linii roșii în timpul crizei din Orientul Mijlociu.

Generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa: „Iranul a lansat rachete balistice în zona mea de responsabilitate, în aria de operațiuni a SACEUR, de mai multe ori în timpul operațiunii Epic Fury. Așadar, am avut atacuri venite din partea Iranului în această arie de operațiuni. Blocajul pe care Iranul l-a provocat în strâmtoarea Ormuz afectează toate economiile țărilor noastre într-un mod foarte negativ, iar afectarea economiei influențează pe termen lung capacitatea noastră militară și industrială”.

Pe fondul acestor tensiuni, au apărut tot mai multe zvonuri că Israelul presează Statele Unite să reia bombardamentele asupra Iranului, însă Trump ar fi refuzat - cel puțin pentru moment.

Reporter: Ce i-ați spus prim-ministrului israelian Netanyahu despre Iran și cât timp să amâne loviturile?

Donald Trump, președintele SUA: Este în regulă. Va face orice vreau eu să facă. Este un om foarte bun.

Reporter: Sunteți pe aceeași lungime de undă cu el în privința Iranului?

Donald Trump: Da, da.

Garda Revoluționară iraniană a amenințat că va "extinde războiul dincolo de regiune" în cazul în care SUA atacă Iranul din nou. „Loviturile noastre zdrobitoare, în locuri la care nu vă așteptați, vă vor aduce la ruină totală”, amenință armata islamică.

Ministrul iranian de Externe avertizase anterior că reluarea războiului îi va aduce inamicului "multe surprize noi".

Responsabili politici și militari de la Teheran au mai transmis că Statele Unite nu au altă opțiune decât să respecte drepturile Iranului, și anume controlul său asupra Strâmtorii Ormuz.

Transportul maritim rămâne blocat. Cu toate acestea, cel puțin trei petroliere care transportă aproximativ opt milioane de barili de țiței au reușit să iasă ieri din strâmtoare.