În februarie 2023, autoritatea națională de reglementare eSafety a cerut Twitter să explice cum luptă platforma împotriva propagării de conținuturi cu violențe sexuale asupra minorilor.

Integrată în X Corp luna următoare odată cu achiziționarea Twitter de către miliardarul Elon Musk, compania a fost somată în cele din urmă să plătească o amendă din cauza răspunsurilor considerate 'incomplete' la solicitările repetate ale Canberrei.

În virtutea legii australiene, autoritatea de reglementare are dreptul de a da amenzi firmelor dacă ele nu explică în detaliu măsurile luate pentru asigurarea securității minorilor online atunci când li se solicită acest lucru.

În octombrie 2024, o curte federală a decis că X are obligația legală de răspunde solicitării acestei autorități. Joi, platforma a fost în cele din urmă condamnată să verse o amendă de 650.000 de dolari australieni, respectiv circa 400.000 euro.

Această amendă 'este adecvată în cazul pârâtului, care este o mare companie, pentru ca ea să aibă un veritabil efect disuasiv și să nu fie pur și simplu considerat un cost inerent al activităților sale', a explicat judecătorul federal Michael Wheelahan.

La nivel mondial, guvernul australian este în prima linie în încercarea de a reglementa activitatea platformelor și trezește interesul altor țări.

Australia a interzis accesul minorilor sub 16 ani la numeroase rețele sociale, precum TikTok și Instagram, chiar dacă, potrivit unor documente guvernamentale obținute de AFP la sfârșitul lui aprilie, nu a existat o renunțare 'semnificativă' la conturile de pe rețelele sociale în săptămânile care au urmat măsurii.

'O transparență reală este esențială pentru a trage la răspundere companiile din domeniul tehnologiei', a subliniat responsabila eSafety Julie Inman Grant după decizia de joi, întrucât aceasta permite obținerea 'de informații importante privind modul în care aceste companii luptă împotriva celor mai rele conținuturi pe platformele lor'.