Schimbarea domiciliului este unul dintre cazurile în care se eliberează un nou act de identitate. În prezent, românii pot opta pentru cartea electronică de identitate (CEI) sau, în condițiile prevăzute de autorități, pentru cartea de identitate simplă (CIS).

Lista completă de acte necesare pentru schimbarea adresei din buletin

Pentru eliberarea CEI, solicitantul trebuie să se prezinte personal la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor și să prezinte documentele necesare, în original.

În cazul schimbării domiciliului, lista include:

actul de identitate ;

; certificatul de naștere , în original;

, în original; certificatul de căsătorie , în original, dacă este cazul;

, în original, dacă este cazul; certificatul sau hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă de divorț , dacă este cazul;

, dacă este cazul; documentul care face dovada adresei de domiciliu , în original, în situațiile în care acesta este necesar;

, în original, în situațiile în care acesta este necesar; dovada achitării contravalorii actului de identitate, dacă este cazul.

În cazul CEI, există o facilitate importantă privind dovada adresei. Dacă locuința este înscrisă în cartea funciară și informațiile disponibile prin evidențele ANCPI sunt suficiente, solicitantul nu mai trebuie să prezinte documentul privind dovada adresei. Dacă există neconcordanțe între adresa declarată și cea din cartea funciară, documentul care dovedește adresa trebuie prezentat.

Pentru a evita drumuri inutile, MAI recomandă ca persoanele să aibă asupra lor documentul privind domiciliul chiar și în situațiile în care informațiile sunt disponibile în evidențele electronice, deoarece acesta poate fi necesar pentru scanarea și atașarea la cerere.

Cum procedezi dacă nu ești proprietarul locuinței. Declarația de luare în spațiu

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, dovada adresei de domiciliu trebuie însoțită de consimțământul găzduitorului (proprietarului). Acesta poate fi dat în fața lucrătorului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public sau a unui funcționar al misiunii diplomatice ori al oficiului consular al României.

Există și o variantă online. MAI are în HUB un serviciu prin care proprietarul poate să își exprime electronic consimțământul pentru primirea în spațiu. Proprietarul trebuie să aibă cont în HUB și să încarce un extras de carte funciară emis cu cel mult 30 de zile înainte de completarea declarației. Dacă extrasul nu este încărcat în platformă, solicitantul CEI trebuie să prezinte la ghișeu, în original, documentul care atestă titlul locativ.

În anumite situații speciale, regulile privind persoana care își exprimă consimțământul diferă. De exemplu, dacă asupra imobilului există un drept de uzufruct viager sau de abitație viageră, MAI stabilește cine trebuie să își dea acordul.

Cât costă schimbarea buletinului și unde se plătește taxa

În 2026, trebuie făcută diferența între cartea electronică de identitate (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS). Prima CEI este gratuită. Pentru eliberarea unei a doua CEI, contravaloarea documentului este de 70 de lei. Pentru cartea de identitate simplă (CIS), contravaloarea este de 40 de lei.

Contravaloarea CEI se achită la ghișeele unităților CEC Bank sau la stațiile SelfPay, în contul colector al Companiei Naționale „Imprimeria Națională”. Aceleași modalități de plată sunt indicate de MAI și pentru CIS.

În cât timp se eliberează noul act de identitate cu noua adresă

Termenul diferă în funcție de documentul ales.

Pentru cartea electronică de identitate, MAI indică un timp mediu de eliberare de 5 zile calendaristice, iar termenul maxim este de 30 de zile calendaristice.

Pentru cartea de identitate simplă, timpul mediu este de 30 de zile calendaristice, iar termenul maxim este de 45 de zile calendaristice.

Cererea se depune personal. Pentru CEI, solicitarea poate fi programată la orice serviciu de evidență a persoanelor, indiferent de domiciliu.

Unde se schimbă buletinul

Dacă alegi CEI, cererea poate fi depusă la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de localitatea sau sectorul în care ai domiciliul. Programarea se face prin platforma HUB a Ministerului Afacerilor Interne.

MAI precizează, de asemenea, că în prezent programarea și depunerea cererii pentru CEI se pot face la orice sector/localitate, indiferent de adresa de domiciliu.

Dacă alegi CIS, cererea se depune la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reședință. În cazul, CIS cererea se depune și documentul se ridică la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reședință.

Un avantaj important al CEI este că, ulterior, schimbarea adresei de domiciliu poate fi făcută fără emiterea unui nou act de identitate, prin actualizarea electronică a informației. Site-ul oficial dedicat cărții electronice de identitate prezintă explicit această facilitate, conform carteadeidentitate.gov.ro.

Ce riști dacă nu schimbi adresa din buletin în termenul legal

Schimbarea domiciliului nu este doar o formalitate administrativă.

Potrivit OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, persoanele care locuiesc la o altă adresă decât cea înscrisă în actul de identitate au obligația să solicite schimbarea domiciliului sau înscrierea reședinței în termenul prevăzut de lege.

Termenul legal este de 15 zile de la mutarea la noua adresă.

Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă de la 500 la 1.000 de lei, potrivit reglementărilor în vigoare ale OUG nr. 97/2005.

Așadar, dacă te-ai mutat definitiv într-o altă locuință, nu este suficient să îți schimbi adresa doar în relația cu banca, furnizorii de utilități sau alte instituții. Domiciliul din evidențele oficiale trebuie actualizat potrivit procedurii legale.

Pentru situațiile în care locuiești temporar la o altă adresă, există și reședința, cunoscută în limbaj curent drept „flotant”. Domiciliul și reședința nu sunt același lucru, iar alegerea procedurii depinde de situația concretă în care se află persoana.