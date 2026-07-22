Specialiștii în turism recomandă acum destinații mai răcoroase pentru cei care vor să evite temperaturile sufocante, scrie Express.

În această săptămână sunt prognozate temperaturi excepțional de ridicate, de până la 43°C, în special în regiunea Thessalia, din estul Greciei Centrale, și în Peloponez.

Crucea Roșie Elenă le recomandă oamenilor să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să acorde o atenție deosebită persoanelor vulnerabile, precum vârstnicii, copiii și cei care lucrează în aer liber.

Samothraki și Thassos, refugiul verde din nordul Mării Egee

Specialistul în turism Yahya Dawood, fondatorul unei companii, spune că una dintre cele mai mari greșeli este să consideri că vremea este aceeași în toată Grecia.

„Greșeala pe care o fac cei mai mulți este să privească Grecia ca pe o singură zonă de pe hartă. Samothraki este mai aproape de Bulgaria decât de Rodos, iar diferența se simte. În august, temperaturile maxime sunt în jur de 28°C, aerul vine dinspre pădurile dese, iar principalul motiv pentru care vin turiștii este să parcurgă cheile montane până la vathres – bazine naturale săpate în stâncă și alimentate de cascade reci, unde ai nevoie de câteva clipe de curaj înainte să intri în apă. Nu există șezlonguri sau plaje aglomerate, iar acesta este tocmai farmecul locului”, a explicat specialistul.

Samothraki are temperaturi medii de aproximativ 28°C în august, trasee umbrite și piscine naturale cu apă rece. În același timp, Thassos este acoperită aproape în totalitate de păduri de pini care păstrează temperaturile la 28–29°C, chiar și atunci când sudul Greciei depășește frecvent 35°C.

Meltemi, vântul care răcorește insulele Ciclade

Potrivit specialistului, vântul Meltemi schimbă complet senzația resimțită pe unele dintre cele mai populare insule grecești.

„Mulți văd Mykonos în august și cred că este la fel de fierbinte ca Atena, unde sunt 40°C. Dar nu este așa. Vântul Meltemi, un curent puternic din nord care suflă din iunie, face ca temperatura resimțită să fie de aproximativ 23–24°C la umbră. Termometrul poate arăta valori ridicate, însă aerul este într-o continuă mișcare. Insulele expuse complet acestui vânt – precum Folegandros sau zonele înalte din Santorini – sunt locuri unde poți sta afară chiar și la prânz fără să simți disconfort”, a completat acesta.

Insulele Tinos și Mykonos beneficiază din plin de efectele vântului Meltemi, care face ca temperaturile să fie mult mai ușor de suportat decât în Atena.

Satele de munte din Creta, alternativa pentru zilele toride

O altă recomandare este zona montană a insulei Creta, unde temperaturile sunt cu până la opt grade mai mici decât pe litoral.

„Anogia se află la aproximativ o oră de Heraklion, iar majoritatea turiștilor trec pe lângă ea în drum spre Knossos. Satul este situat la peste 700 de metri altitudine, este construit din piatră, iar în august aerul de după-amiază este surprinzător de răcoros. Temperaturile sunt cu șase până la opt grade mai mici decât în Heraklion. Combinația dintre apa caldă a mării, serile răcoroase și o cină cu miel gătit lent în piața satului, unde după apus ai nevoie chiar și de un pulover, este rar întâlnită în Mediterana în luna august”, a mai adăugat specialistul.

Localitățile Anogia și Spili, situate la poalele muntelui Ida (Psiloritis), la peste 700 de metri altitudine, rămân cu 6–8°C mai răcoroase decât stațiunile de pe litoralul Cretei pe tot parcursul lunii august.