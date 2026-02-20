Statisticile arată că aproximativ 500.000 de câini fără stăpân trăiesc la această oră pe străzile din România.

Hugo este un pomeranian plin de noroi, speriat și ud. A fost găsit de două ori pe străzile din Constanța.

Andreea Huhui: „Prima dată a venit stăpâna să îl revendice după mai bine de o zi, iar a doua oară i-am spus că dacă nu vine în 10 minute am deja un proprietar unde îl pot duce. Ud, tremura, își dorea să pună cineva mâna pe el. Nu avea cip."

Tot mai mulți câini sunt abandonați

Tot mai mulți câini sunt abandonați pe stradă, la adăposturi sau aproape de cabinetele veterinare.

De altfel, pe rețelele sociale apar tot mai multe anunțuri cu căței găsiți care nu sunt revendicați de proprietari.

Marius Chircă, vicepreședinte Kola Kariola: „Din teritoriu, noi primim foarte multe mesaje, se aruncă din portbagaj, în saci de plastic. Dumnezeu cu mila."

Adrian Balba, medic veterinar: „Sunt oameni care nu înțeleg că atunci când îți iei un animal de companie ai o responsabilitate și nu trebuie să îl iei pentru că a vrut copilul sau nepoțelul sau mi-a plăcut cum arată."

Costurile pentru întreținerea unui animal de companie au crescut chiar și cu 30%.

Corespondent PROTV: „Cheltuielile cu hrana, consultațiile și vaccinurile pot ajunge la câteva sute de lei. De exemplu, vaccinul polivalent și cel antirabic costă 200 de lei și se face o dată pe an. Lunar, deparazitarea externă costă de la 60 până la 200 de lei. Iar o dată la trei luni e nevoie și de o deparazitare internă care costă până în 100 de lei."

Iar consecințele se văd pe străzi și în adăposturi.

George Jianu, medicul veterinar al unui adăpost de câini: „Toți câinii care intră în adăpost sunt citiți să vedem dacă au microcip, se înștiințează proprietarul, unii sunt de bună credință vin să îl ia, alții spun că le-a scăpat și dacă tot au ajuns aici să rămână aici că nu îl mai doresc."

Un proiectul de lege propune eutanasierea câinilor

Un proiect de lege propune eutanasierea câinilor fără stăpân la 14 zile de la capturare - dacă nu sunt revendicați - fapt ce a provocat un val de proteste al asociațiilor de protecție a animalelor.

Emma Stratulat, președinte Asociația Save Our Paws: „Un animal sănătos are șansă de a fi adoptat, de a fi iubit și, din păcate, 14 zile sunt mult prea puține pentru a i se da această oportunitate."

Potrivit Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, anul trecut peste o mie de câini și-au găsit stăpâni în străinătate, prin adopții internaționale.

Abandonul animalelor este sancționat prin lege și, în anumite cazuri, poate atrage chiar și răspunderea penală. Însă legislația actuală nu prevede o interdicție automată pe viață de a mai deține animale după un episod de abandon, așa cum se întâmplă în alte țări.