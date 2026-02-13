Filmări șocante arată cum câinii sunt tratați cu cruzime, iar cei care au semnalat cazul spun că eutanasierile erau făcute barbar. Locul a fost închis de autorități, iar medicul veterinar va fi audiat. Uciderea animalelor cu intenție sau schingiuirea lor se pedepsește cu închisoare, de la 2 la 7 ani.

Scene șocante în padoc

La padocul din Suraia, dincolo de gardurile ruginite și cuștile înghesuite, s-au petrecut lucruri abominabile.

Polițiști, jandarmi și forțe de ordine de la Investigarea Criminalității Economice au descins acolo dimineață devreme. Simultan, anchetatorii au mers și acasă la angajații adăpostului, dar și la medicul veterinar care ar fi trebuit să îngrijească animalele nimănui.

Andreea Bornac, IPJ Vrancea: „Șase mandate de percheziție în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere cu intenție a animalelor fără drept, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu și fals intelectual."

Dovezi video cutremurătoare

Cazul a fost semnalat de membrii unui ONG, care au amplasat camere video în adăpost. Imaginile sunt extrem de dure și arată tratamentele infiorătoare la care sunt supuse animalele. Câinii sunt bătuți, imobilizați cu brutalitate și chinuiți. Am ales să nu difuzăm aceste scene.

Marius Chircă, manager ONG Kola Kariola: „Sunt sute de ore de orori, sunt câini izbiți de pereți. Nici nu pot să spun în cuvinte ce se întâmplă acolo. Sunt terorizați cu niște furtune de apă.”

Tot cei care au reclamat acest caz susțin că aici animalele erau eutanasiate fără să fie respectat protocolul cerut de lege.

Marius Chircă, manager ONG Kola Kariola: „Pentru fiecare eutanasie pe care o raportează la Direcția Sanitar-Veterinară, se face vinovat de uciderea fără drept a câinilor."

Audierea medicului veterinar și proprietarului adăpostului

Deocamdată, proprietarul padocului, care este și medic veterinar, va fi audiat.

Daniel Lazăr, medic veterinar și proprietarul adăpostului: „Deci îmi asum toate problemele, mai puțin înscenările și acuzațiile. Sunt momente în care îți pierzi luciditatea. Mi-au plantat camere de supraveghere pe furiș."

Doar că imaginile îl contrazic. Vineri, reprezentanții mai multor ONG-uri din țară au venit la Suraia ca să adopte cei peste 200 de câini.

Ema Stratulat, reprezentant ONG: „În primul rând durere, după care frustrare. Noi, ONG-urile, țipăm de atâția ani că aceste practici se află la ordinea zilei în adăposturile private, adăposturi private care au contracte cu primării, deci din bani publici, aceste animale mor în fiecare zi în chinuri agonizante."

În ultimii trei ani, firma anchetată acum ar fi încasat milioane de lei pentru miile de maidanezi capturați.