O dispută de familie privind proprietatea asupra unei agenții imobiliare din suburbiile estice ale orașului Sydney a ajuns în fața Curții Supreme din New South Wales. Fiica proprietarului susține că a lucrat mai bine de 20 de ani fără să fie plătită, după ce tatăl ei i-ar fi promis că va primi afacerea atunci când acesta se va pensiona, scrie news.com.au.

Paula-Marie Penya a susținut că tatăl ei, Paul, i-a spus că va ajunge „o fetiță bogată” dacă va lucra fără salariu la agenția Matra Real Estate și că îi va lăsa atât afacerea, cât și casa familiei din Eastlakes după pensionare.

De la ce a pornit neînțelegerea

Instanța a aflat că agenția Matra Real Estate din Matraville avea aproximativ 30 de proprietăți administrate în regim de închiriere.

În 2018, când s-a pensionat, Paul Penya a vândut însă afacerea către Century 21 Real Estate și i-a dat fiicei sale 5.000 de dolari din banii obținuți.

Disputa juridică a început după ce, în 2022, Paul Penya a decis că are nevoie de mai mulți bani pentru pensie și a vrut să vândă casa din Eastlakes, pe care o deține împreună cu fosta sa soție și mama Paulei-Marie, Theresa.

Paula-Marie locuiește în casă împreună cu partenerul ei și cei doi fii ai lor, alături de Theresa.

Paul Penya a spus că nu va încerca să vândă locuința dacă Paula-Marie îi va cumpăra partea, însă aceasta nu a putut obține un împrumut bancar deoarece nu avea un loc de muncă.

„M-am bazat întotdeauna pe promisiunile tatălui și ale mamei că afacerea și casa vor fi ale mele. Dacă acest lucru nu mi-ar fi fost spus, aș fi lucrat în altă parte pentru a primi un salariu”, a declarat Paula-Marie, potrivit documentelor prezentate instanței.

Ea a susținut că a lucrat fără să fie plătită la afacerea familiei timp de peste 20 de ani și că tatăl ei îi spunea: „Urmează-mi întotdeauna instrucțiunile și vei fi o fetiță bogată”.

Potrivit hotărârii instanței, Paula-Marie a cerut consultanță juridică la sfârșitul lunii aprilie 2023, după ce i-a spus tatălui că nu îi poate plăti partea din casă. Paul i-ar fi răspuns că, dacă vrea proprietatea din Eastlakes, va trebui să îl dea în judecată pe el și pe Theresa.

Disputa privind preluarea afacerii

Paula-Marie a declarat în instanță că, în 2018, i-a spus tatălui său că va prelua afacerea „peste câțiva ani”, când cei doi fii ai săi vor începe școala.

„Tot ce îmi mai trebuia era încă un an sau cam așa ceva. Apoi nu mai trebuia să mă ocup de copii în timpul programului de lucru și i-am spus asta tatălui meu în repetate rânduri în 2018”, a declarat ea.

Paul Penya a negat acest lucru și a spus că „i-a cerut în repetate rânduri Paulei-Marie să preia afacerea”, însă ea „a refuzat constant”.

Instanța a aflat și că Theresa își dorea ca Paula-Marie să primească locuința. În aprilie 2023, ea i-a trimis lui Paul un mesaj în care îl acuza că „o rănește pe Paula și pe nepoții tăi pentru tot restul vieții lor”.

„Absolut toată lumea este șocată de ceea ce le faci Paulei și mie! Ai câteva zile să faci ceea ce trebuie”, i-a scris Theresa.

„Vrei să o lași pe Paula, familia ei și pe mine pe străzi. Deschide-ți inima și mintea către ceea ce Dumnezeu ar vrea să faci.”

Miercuri, judecătoarea Kate Williams a respins pretenția Paulei-Marie, stabilind că aceasta nu a demonstrat existența unei „promisiuni clare și neechivoce” potrivit căreia urma să primească locuința și afacerea după pensionarea tatălui.

Judecătoarea a spus că probele indicau mai degrabă că Paula-Marie urma să primească afacerea și casa „prin moștenire”, după moartea părinților.

„Probele nu susțin afirmația Paulei-Marie că i s-a promis că va primi afacerea sau proprietatea din Eastlakes în timpul vieții lui Paul și Theresa, în schimbul muncii sale fără salariu”, a precizat judecătoarea în hotărâre.

Kate Williams a mai subliniat că Paula-Marie și partenerul ei au reușit să cumpere mai multe proprietăți pentru investiții în ultimele două decenii, deoarece locuiau „fără să plătească chirie” în casa din Eastlakes.

Cererea lui Paul Penya de a vinde locuința a fost aprobată, astfel că familia va trebui să părăsească imobilul.

Tatăl și-a schimbat testamentul

Instanța a aflat că, în urma procesului, Paul Penya și-a revocat testamentul prin care îi lăsa fiicei sale întreaga avere. Acum, averea sa urmează să îi revină partenerei sale de lungă durată, Irene.

„Pur și simplu m-am săturat. Era numai ia, ia, ia”, a declarat Paul Penya în fața instanței.

„Când aveau nevoie de bani, iar eu aveam bani, puteau să îi primească. Dar când nu mai aveam bani, eu eram cel rău. I-am făcut milionari; erau inutili.”

Judecătoarea Kate Williams a respins pretenția Paulei-Marie și a aprobat vânzarea casei de către tatăl ei.

Paula-Marie, familia sa și Theresa au primit ordin să elibereze locuința cu cel puțin șapte zile înainte de data vânzării.