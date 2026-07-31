Acesta este unul dintre cele patru mari perioade de post din calendarul ortodox și reprezintă un timp dedicat rugăciunii, cumpătării și pregătirii sufletești.

Cât durează Postul Sfintei Marii 2026

În anul 2026, Postul Adormirii Maicii Domnului începe pe 31 iulie și durează până pe 14 august inclusiv. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului are loc pe 15 august.

Ziua de 30 iulie este Lăsata secului, ultima zi în care sunt permise alimentele de origine animală înainte de începerea postului.

Deși este mai scurt decât Postul Paștelui sau Postul Crăciunului, Postul Sfintei Marii are o rânduială asemănătoare și este considerat una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din calendarul bisericesc.

Ce semnificație are Postul Adormirii Maicii Domnului

Postul este dedicat cinstirii Fecioarei Maria și pregătirii pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. În tradiția ortodoxă, această perioadă nu este privită doar ca o restricție alimentară, ci ca un timp al curățirii sufletești și al apropierii de Dumnezeu.

Biserica îi îndeamnă pe credincioși să acorde mai mult timp rugăciunii, spovedaniei, participării la slujbe și faptelor de milostenie. Totodată, Fecioara Maria este prezentată ca model de smerenie, credință și ascultare față de voia lui Dumnezeu, iar postul devine un prilej de reflecție și înnoire spirituală.

În primele secole ale creștinismului, durata și regulile acestui post nu erau aceleași în toate comunitățile creștine.

Forma actuală a fost stabilită în anul 1166, în urma unui sinod desfășurat la Constantinopol, prezidat de patriarhul Luca Chrysoberges. Atunci au fost fixate durata postului și principalele reguli de respectare, care au fost adoptate treptat în întreg spațiul ortodox.

De atunci, Postul Adormirii Maicii Domnului a rămas una dintre cele mai importante perioade de post din calendarul ortodox, fiind dedicată rugăciunii, cumpătării și pregătirii sufletești pentru sărbătoarea din 15 august.

Când este dezlegare la pește în Postul Sfintei Marii 2026

În timpul Postului Adormirii Maicii Domnului există o singură zi cu dezlegare la pește.

Aceasta este 6 august, când Biserica Ortodoxă sărbătorește Schimbarea la Față a Domnului, unul dintre cele mai importante praznice împărătești.

În această zi, credincioșii pot consuma pește, potrivit rânduielii bisericești.

În restul postului, alimentația rămâne una simplă, iar în unele zile, în special lunea, miercurea și vinerea, tradiția recomandă un post mai aspru, uneori chiar fără ulei, în funcție de rânduiala urmată și de recomandările duhovnicului.

Ce alimente sunt interzise în Postul Sfintei Marii

Pe durata postului sunt evitate toate alimentele de origine animală. Astfel, nu se consumă carne și preparate din carne, lapte și produse lactate, ouă, produse care conțin ingrediente de origine animală.

Alimentația este bazată pe fructe, legume, cereale, leguminoase, semințe, nuci și alte preparate de post.

Scopul acestor restricții este cultivarea cumpătării și a disciplinei, însă tradiția ortodoxă subliniază că postul alimentar trebuie însoțit și de un efort spiritual.

Ce nu au voie să facă credincioșii în timpul postului

Potrivit învățăturii Bisericii, postul nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente. Credincioșii sunt îndemnați să evite conflictele, vorbele jignitoare, judecarea aproapelui, excesele de orice fel și comportamentele incompatibile cu perioada de reculegere.

Totodată, în tradiția ortodoxă este descurajată organizarea sau participarea la petreceri și alte manifestări festive, inclusiv nunți, deoarece această perioadă este dedicată rugăciunii, liniștii sufletești și pregătirii pentru marea sărbătoare din 15 august.

Tradiții și obiceiuri în Postul Adormirii Maicii Domnului

În această perioadă, mulți credincioși participă mai des la slujbele religioase și citesc Paraclisul Maicii Domnului sau Acatistul Maicii Domnului.

De asemenea, sunt recomandate spovedania și împărtășania, acolo unde există binecuvântarea duhovnicului.

Un moment important al postului îl reprezintă sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, celebrată pe 6 august, care amintește de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos Și-a descoperit slava dumnezeiască pe Muntele Tabor înaintea ucenicilor Săi. În tradiția ortodoxă, această zi simbolizează transformarea și înnoirea spirituală.