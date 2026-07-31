Membrii sindicatului subliniază că prioritară este, pentru următoarea perioadă, negocierea unei variante echitabile pentru angajații din spitale.

Corespondent Știrile ProTV: „Liderii de sindicat care susțin că reprezintă interesele a peste 100.000 de angajați din Sănătate spun că oamenii vor purta pe brațe banderole până la creionarea unui nou proiect pentru legea salarizării.

Greva din spitale s-a sfârșit la 24 de zile de la declanșarea conflictului de muncă, din care patru zile au fost de grevă generală. Federația Sanitas spune că este dispusă să negocieze cu o entitate politică cu putere legală de decizie, cu Parlamentul sau cu un Guvern legitim desemnat.

Într-o postare pe pagina de Facebook, Federația Sanitas spune că, în sfârșit, angajații din sănătate au fost auziți, iar argumentele lor au fost ascultate și că deputații au dat undă verde deblocării a peste 6.800 de posturi vacante din spitale, în limita bugetului disponibil, și apoi că aprobarea proiectului pentru legea salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost amânată, cu toate că părea iminentă să fie iminent să fie aprobată”.