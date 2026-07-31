Scopul este expulzarea sa în Venezuela, informează joi AFP, citând parchetul antiterorist, scrie Agerpres.

Carlos a fost condamnat în mai multe rânduri la închisoare pe viaţă în Franţa, prima dată pentru un atentat comis în 1974 la Paris, care s-a soldat cu doi morţi şi 34 de răniţi. Apoi a fost condamnat pentru uciderea a trei bărbaţi, între care doi poliţişti, în 1975. De asemenea, el a fost condamnat pentru patru atentate comise în Franţa în 1982 şi 1983, care s-au soldat cu 11 morţi şi aproape 150 de răniţi.

Cererea avocatului său a fost depusă în martie 2026 pe lângă justiţia antiteroristă, fiind însoţită de o cerere "de suspendare a executării pedepsei pe care o execută în prezent din motive medicale", a precizat Parchetul naţional antiterorist (PNAF), care a confirmat o informaţie difuzată de radioul public regional Ici Isere.

Avocatul cere eliberarea

„Această cerere, a cărei soluţionare ţine de judecătorul sesizat, este în prezent în curs de evaluare de către acesta", a adăugat PNAF.

AFP precizează că nu a putut lua legătura cu avocatul celui supranumit Carlos „Şacalul", Bernard Ripert. Acesta a declarat pentru Ici Isere că l-a vizitat pe Carlos şi a descoperit „un bărbat foarte slăbit, care nu mai are memorie, care aproape că nu mai ştie cine este şi ce a făcut".

„Ştiţi, închisoarea sau moartea nu îi sperie pe revoluţionarii ca el. El îşi asumă pe deplin situaţia. În schimb, boala l-a distrus, a fost învins de Alzheimer", a asigurat Bernard Ripert.

„Or, deşi el nu mai reprezintă niciun pericol pentru nimeni, este în continuare închis în condiţii intolerabile şi care atentează la demnitatea umană", a mai afirmat el.