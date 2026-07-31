Mesajul de mulțumire trimis de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, către Oana Țoiu: „Un parteneriat puternic și prețuit”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
62581328
YouTube/Departamentul de Stat al SUA

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a avut un schimb de mesaje cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declaraţiei de Independenţă, reafirmând că parteneriatul bilateral este „puternic şi preţuit”.

autor
Stirileprotv

Oana Ţoiu a publicat pe platforma X mesajul de mulţumire transmis de Rubio pentru urările aniversare, scrie Agerpres.

"Vă mulţumesc pentru mesajul amabil transmis cu ocazia celebrării a 250 de ani. În contextul marcării momentului fondării naţiunii noastre, ne amintim de principiile care ne-au creat ţara timp de aproape două secole şi jumătate: libertate, drepturile naturale şi convingerea că libertatea trebuie să fie păstrată şi protejată. Mesajul dumneavoastră ne face să ne gândim la valoarea prieteniei între popoare şi la susţinerea acestor idealuri comune", a scris Rubio.

El spune că apreciază parteneriatul şi bunăvoinţa ţării noastre. "Într-o lume în continuă schimbare, parteneriatele puternice bazate pe valori şi interese comune ne fac naţiunile mai puternice. Aştept cu nerăbdare să continuăm colaborarea noastră pentru a promova pacea, prosperitatea şi idealurile comune care ne apropie", a spus secretarul de stat în scrisoarea de mulţumire.

Oana Ţoiu îi mulţumeşte lui Rubio pentru "cuvintele amabile transmise cu prietenie".

"Cu adevărat, într-o lume în continuă schimbare, libertatea este o valoare pe care trebuie să protejăm. Aşa cum popoarele noastre ştiu, nu a fost uşor de obţinut, dar azi este fundamentul pe care facem eforturi să construim un cămin bun pentru viitor şi prietenii şi mai puternice cu alte state. Parteneriatul nostru strategic este puternic şi preţuit", a subliniat Ţoiu.

Sursa: Agerpres

Etichete: Marco Rubio, oana toiu,

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