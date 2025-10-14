A început construcția unui nou lot de autostradă. Tuneluri și viaducte pe mai mult de jumătate din traseu

14-10-2025 | 17:07
Ditrău–Grințieș
cnir.ro

Durata totală de realizare pentru construirea lotului 2A Ditrău–Grințieș, parte a Autostrăzii A8, este de 54 de luni, dintre care 14 luni sunt alocate elaborării proiectului tehnic, iar 40 de luni execuției lucrărilor.

Stirileprotv

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, este un proiect de complexitate tehnică ridicată, ce include lucrări majore de artă – poduri, pasaje, viaducte și tuneluri – precum și volume semnificative de excavare și consolidare a terenului.

Lungimea totală a tunelurilor și viaductelor ajunge la 21 de kilometri, ceea ce reprezintă 57% din lungimea totală a lotului. În total, vor fi construite 19 tuneluri și 63 de poduri și viaducte.

Pe traseul lotului 2A este prevăzut un nod rutier la Ditrău, care va asigura conexiunea cu DN 12 (județul Harghita), iar la est, în județul Neamț, va exista o descărcare provizorie pentru a permite funcționarea independentă a lotului până la finalizarea segmentului 2B Grințieș–Pipirig.

