Un nou Eurobarometru arată că ajung să piardă astfel aproximativ 7 ore pe zi în weekend, cu mult peste media de pe continent. Jumătate dintre ei recunosc că timpul petrecut în fața ecranelor este mai mare vara, în vacanță. Specialiștii în comportamentul digital avertizează că efectele pe care dependența de ecrane le are asupra creierului sunt similare cu cele date de cocaină.

La nivelul Uniunii Europene, adolescenții stau online, într-o zi de școală, în medie 4,5 ore și peste 6 în weekend. Cei din România ajung la aproape 7, potrivit celui mai recent Eurobarometru. În vacanțe, timpul crește.

Corespondent PROTV: „În lipsa activităților școlare, pentru mulți tineri și adolescenți mai mult timp liber înseamnă și mai multe ore petrecute pe telefon. De altfel, potrivit OMS, România are cel mai mare procent de copii dependenți de rețelele de socializare. 28% dintre ai noștri stau online, într-o singură zi, chiar și mai bine de 8 ore.”

Din păcate, obiceiul din adolescență rămâne și după vârsta majoratului. I-am întâlnit pe acești tineri care au împlinit 18 ani în parcul Cișmigiu. Cu toții aveau telefonul în mână. I-am rugat să ne arate de cât.

Tineri: „9 ore în fiecare zi. Este foarte mult! Nu am stat niciodată să mă uit să văd cât stau și cumva trece timpul fără să îmi dau seama. Și când îmi apare, nu îmi vine să cred că stau atât de mult pe telefon.” (...)

„Eu am o medie săptămânală de 5 ore. Mi se pare rezonabil, ținând cont că vreo două sau trei ore sunt pentru muncă.”

Negocieri dure în familii

Un adolescent din trei recunoaște totuși că urmărirea rețelelor de socializare îl face să se simtă stresat, trist sau exclus. În multe familii se negociază dur. Unii părinți încearcă să-și convingă copiii cu vorba bună, în timp ce alții le limitează din start accesul.

Părinți: „Este totul controlat de mine. Nu are voie decât cam o oră pe zi. Contul ei de la telefon este asociat cu contul meu de telefon și așa că eu controlez totul din telefonul meu. Îi pun stop la tot și nu mai poate să îl folosească.” (...)

„Enorm, enorm de mult. Și pentru noi ca adulți e mult – șase ore – dar pentru copii?! Ei au nevoie să își elimine energia, să se joace, să alerge.”

Deși petrec tot mai mult timp online, modul în care tinerii folosesc rețelele de socializare s-a schimbat, spun specialiștii în domeniu. Adolescenții postează public mai rar fotografii personale și întâmplări din viața lor. Preferă conversațiile private și urmăresc „din umbră” ce postează ceilalți.

Viorel Spânu, specialist în inteligență artificială: „Cel care conduce Instagram acum povestea că a văzut în ultimii ani o scădere dramatică a interacțiunilor publice, însă o creștere dramatică a interacțiunii pe mesageria privată, cu prietenii apropiați.”

Nu întâmplător, Instagram, WhatsApp și Facebook au lansat în ultimii ani tot mai multe funcții dedicate grupurilor restrânse și conversațiilor private.