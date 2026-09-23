Dimpotrivă, formațiunea sa mizează pe reducerea fiscalității pe muncă și pe eliminarea taxelor parafiscale, cu excepția celor care susțin domeniul cultural, transmite news.ro.

Intervenind la Euronews România, președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România a infirmat categoric orice scenariu de creștere a poverii fiscale. Referitor la TVA, Kelemen Hunor a fost tranșant: „De crescut, în niciun caz! Noi am spus că, dacă condiţiile economice ne permit, trebuie să mergem spre scădere, dar asta nu poţi să spui astăzi că se face mâine-poimâine, evoluţia economică ne va da un indiciu”.

Relaxare fiscală și eliminarea taxelor parafiscale

În ceea ce privește restul impozitelor, liderul UDMR a subliniat că direcția asumată de Guvernul Mureșan este una de relaxare, noul executiv urmând să propună chiar desființarea unor biruri parafiscale.

„Ideea de creştere este exclusă nu numai la TVA, la toate taxele şi impozitele. Chiar există o idee, eliminarea taxelor parafiscale. Eu am spus că mai puţin din zona culturală, fiindcă pentru asociaţiile de creatori trebuie să păstrezi acea finanţare care vine din timbrul cultural, timbrul literar, muzical, arhitectural şamd. Chiar vrem să reducem taxele parafiscale, nu doreşte nimeni să crească taxele. Taxarea muncii trebuie redusă, e o altă idee pe care o veţi regăsi în program”, a explicat Kelemen Hunor.