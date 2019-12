2019, anul cu cele mai multe gunoaie lăsate pe nisip. Organizatorii „Neversea” luptă pentru mediu

2019 aduce un premiu nu tocmai dorit pentru plajele româneşti. Asociaţiile de protecţie a mediului susţin că vorbim de cel mai murdar an de când este monitorizat întreg litoralul.

Iar furtunile scot la suprafaţă zeci de mii de reziduuri din plastic.

Într-un efort comun de a conştientiza cât de dramatică este situaţia, organizatorii Neversea au devenit ambasadori ai campaniei "culori pe cale de dispariţie" prin care este susţinută lupta pentru protejarea mediului înconjurător.

Şi renumitul DJ Armin van Buuren, îndrăgostit de litoralul românesc, s-a alăturat campaniei pentru protejarea oceanului planetar.

La sfârşitul anului, ecologiştii de la malul mării trag un semnal de alarmă: 2019 este anul cu cele mai multe gunoaie lăsate pe nisip. Cercetătorii au descoperit însă particule de plastic şi în carnea peștilor și a midiilor din Marea Neagră.

La o plimbare pe plajă, pe lângă un peisaj minunat, veţi surprinde şi o privelişte mai puţin spectaculoasă. Pe o fâşie de 100 de metri de plaja veţi găsi zeci de peturi, mucuri de ţigară, pungi şi alte deşeuri, care cel mai probabil au fost îngropate în nisip, iar acum din cauza vântului puternic au ieşit la suprafaţă. Trist este că majoritatea deşeurilor ajung în mare.

Potrivit reprezentanţilor Comisiei Europene, după partea de vest a Mediteranei, Marea Neagră conţine cea mai mare densitate de gunoaie produse de om şi ajunse în mediul marin din Uniunea Europeană.

Angelica Paiu, manager proiect: "Au început să crească numărul de elemente cu potenţial risc, iar aici mă refer la scutece, la seringi la recipientele pentru medicamente, blistere "

Într-un efort de a transforma litoralul într-unul dintre cele mai curate locuri din România, organizatorii Neversea au devenit ambasadori ai campaniei "culori pe cale de dispariţie" .

Edy Chereji, director comunicare Untold/Neversea: ,,Am început din acest an să eliminăm cât mai mult plastic din festival: am eliminat paharele de plastic, paiele de plastic, un mai exista ambalaj de plastic în zona de food a festivaului, am introdus foarte multe variante de colectare selectivă atât pentru carton şi aluminiu.”

Uniunea Europeană încearcă să combată poluarea mărilor şi de curând a luat o decizie radicală. Din 2021, produsele de unică folosinţă din plastic vor fi interzise, iar proiectele de colectare a deşeurilor din mediul marin vor primi finanţare.