Mai ales că, în mediul online, tot mai mulți oameni vorbesc cu nostalgie despre acea perioadă gri din istoria României.

Zeci de liceeni din Arad au participat la lecția deschisă ținută de muzeul din oraș, chiar în spațiul unde, înainte de 1989, funcționa secția dedicată socialismului.

Proiectul își propune să demonteze miturile despre perioada regimului Ceaușescu, dar și să prezinte realitatea din acei ani.

Băiat: „Nu îi cred pe cei care spun: «Mai băiete, știi tu, în comunism era mai bine». Cred că s-au lăsat manipulați de ceea ce spun alții.”

Fată: „Este important să avem lecții de acest tip, pentru că nici acum nu știm ce se va întâmpla. E bine să știm aceste lucruri.”

Băiat: „Lecția aceasta mi-a prezentat clar dezavantajele și miturile comunismului, lucruri pe care multă lume le ignoră, iar acest lucru duce la opinii potrivit cărora comunismul a fost mai bun.”

Bogdan Ivașcu, muzeograf: „Am încercat să le explic elevilor că există un sâmbure de adevăr în toată această mitologie a locului de muncă garantat și a locuinței gratuite. Există un sâmbure de adevăr împachetat într-o mare minciună, până la urmă.”

Proiectul vine într-o perioadă în care, în mediul online, se vorbește despre nostalgia comunismului.

Un sondaj realizat anul trecut arată că aproape jumătate dintre români consideră că se trăia mai bine înainte de ’89.

Bogdan Blaga, director adjunct Muzeul Arad: „Această campanie este necesară deoarece am constatat că tot mai mulți tineri au informații eronate despre perioada comunistă.”

Astfel de lecții vor continua și în perioada următoare.