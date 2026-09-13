În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere uşoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creştere uşoară pe sectorul Gruia - Călăraşi şi relativ staţionare pe sectorul Cernavodă - Tulcea, potrivit Agerpres.

În ceea ce priveşte râurile, debitele vor fi în creştere duminică pe cursurile de apă din jumătatea de est a ţării, în urma precipitaţiilor prognozate şi propagării, şi relativ staţionare pe celelalte râuri, apoi în uşoară scădere până la sfârşitul intervalului.

"Pe toată durata intervalului sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, sub formă de aversă", precizează hidrologii

Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Fluviul va avea la jumătatea lui septembrie un debit de trei ori mai mic decât media multianuală a lunii.

Specialiștii de la Apele Române atrag atenția asupra situației foarte grave pe care debitul din ce în ce mai scăzut al Dunării o provoacă, în cascadă, în întreaga economie românească.

Apele Române au explicat pe scurt și ce înseamnă o Dunăre atât de scăzută pentru economia României.