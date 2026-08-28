”Este o chestiune de săptămâni, două săptămâni, trei săptămâni, până când hidrologii spun că vom avea suficientă apă pentru a porni cel puţin unul din reactoarele de la Cernavodă”, adaugă preşedintele, potrivit News.ro.

Nicuşor Dan a afirmat că a discutat "de multe ori" cu premierul interimar Ilie Bolojan pe subiectul alertei energetice. Şeful statului a subliniat că deficienţele sistemului energetic din România nu sunt unele noi, ci ele "ţin de o strategie pentru care sunt mai mulţi vinovaţi şi nu în ultimele trei săptămâni sau cinci săptămâni, ci în patru-cinci ani în urmă".

Şeful statului a explicat că prognozele primite din partea specialiştilor arată că în câteva săptămâni unul dintre reactoarele centralei de la Cernavodă poate fi recuplat la Sistemul Energetic Naţional.

"Este o chestiune de săptămâni, două săptămâni, trei săptămâni, până când hidrologii spun că vom avea suficientă apă pentru a porni cel puţin unul din reactoarele de la Cernavodă. Apoi, din fericire, noi suntem interconectaţi (...) suntem interconectaţi cu Ucraina, suntem interconectaţi cu Bulgaria, care din fericire are o capacitate de stocare consistentă şi deja centrala de la Cernavodă cât are, zece zile de când este oprită, cam aşa, şi am reuşit să funcţionăm toţi", a afirmat preşedintele Nicuşor Dan, joi seară, la Chişinău.

El a subliniat că niciun moment nu s-a pus problema ca gospodăriile din România să nu mai primească electricitate, apreciind că riscul ca unii mari consumatori industriali să fie decuplaţi de la sistem a fost depăşit.

"A fost un pericol de decuplare a unor consumatori industriali, cu costuri evidente economice. N-a fost un pericol pentru consumatorii casnici. (...) Deci cu riscul care este, îl evaluez ca fiind foarte mic în momentul ăsta, ca să fie decuplaţi nişte operatori industriali, o să reuşim să trecem de criza asta", a adăugat şeful statului.

Potrivit acestuia, România nu a realizat la timp câteva lucrări importante care ar fi trebuit finalizate pentru sectorul energetic.

"Dar într-un an din momentul ăsta noi vom sta mult mai bine", a dat asigurări preşedintele.