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Dunărea continuă să scadă, Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne închisă luna aceasta. Avertisment îngrijorător

Stiri Economice
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Nuclearelectrica

Dunărea continuă să scadă, iar Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne închisă luna aceasta, anunță autoritățile. Fluviul va avea la jumătatea lui septembrie un debit de trei ori mai mic decât media multianuală a lunii.

autor
Cristian Anton

Debitul Dunării la intrarea în ţară va fi scăzut toată luna septembrie, iar nivelul apei în zona Cernavodă va fi insuficient pentru răcirea reactoarelor centralei nucleare, a declarat, marţi, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic de la sediul Transelectrica, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, potrivit Agerpres.

"Abia în jurul datei de 15 septembrie pare că vom avea o creştere (a debitului Dunării, n.r.), dar şi această creştere este mult sub media ultimilor ani. Prin urmare, e posibil ca toată luna septembrie să avem situaţia în care debitul la intrarea în ţară să fie scăzut şi nivelul apei în zona Cernavodă, necesar pentru răcirea reactoarelor şi pentru funcţionarea pompelor şi pentru funcţionarea siguranţă a centralei nucleare, să fie insuficient pentru repornirea centralei. Am trecut, de asemenea, în revistă funcţionarea principalelor unităţi de producţie, în care statul român are o participare mai mică sau mai mare, majoritară sau minoritară. Evident că în prognoze Dispecerul Energetic Naţional a prezentat şi partea de fotovoltaic, şi de eolian, şi de stocare. Acolo, însă, sunt foarte mulţi agenţi economici şi evident nu participă toţi la Comandament. Pe partea de cărbune, lucrurile sunt în regulă, atât Complexul Energetic Oltenia, cât şi Valea Jiului funcţionează în parametrii normali. Rezervele de cărbune sunt îndestulătoare. Pe partea de gaz, atât OMV Brazi, cât şi Iernut, vechea centrală, Romgaz şi Elcen, vorbim de situaţii absolut normale, cu cantităţi aproape de maximul tehnologic, care ajută Sistemul Energetic Naţional. Hidroelectrica continuă să ajute foarte mult în orele de vârf, folosind mai ales rezervele din lacuri", a subliniat Buşoi.

Acesta a adăugat că, în funcţie de producţia internă de energie, România poate suplini diferenţa de cantitate din importuri.

Secretar de stat, despre repornirea Centralei Nucleare de la Cernavodă în luna septembrie: ”Prognozele sunt rezervate”

"După cum bine ştiţi, Centrala Nucleară de la Paks s-a redeschis în totalitate. Kozlodui nu a fost în pericol şi cu atât mai puţin nu mai este în acest moment, aşa încât, mai ales seara, în orele de vârf, în funcţie de producţia internă şi mai ales de producţia eoliană, asigurăm diferenţa din importuri. Pentru următoarele trei zile avem un ajutor, să spun aşa, din producţia de eolian, în aşa fel încât importurile vor fi bine sub 2.000 MW în orele de vârf. În concluzie, Sistemul Energetic funcţionează în parametrii normali, nu este pusă în discuţie sub nicio formă securitatea aprovizionării, dar rămânem în alertă, cu atenţie pe tot ceea ce înseamnă funcţionarea sistemului, pentru că atâta timp cât centrala nucleară este închisă şi avem o lipsă, să spunem, de 1.200-1.300 MW, depinzând de importuri, trebuie să luăm în considerare absolut orice factor care să nu perturbe funcţionarea în condiţie de siguranţă a Sistemului Energetic Naţional", a menţionat oficialul.

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Întrebat când este previzionată repornirea reactoarelor de la Cernavodă, Buşoi nu a precizat o dată clară.

"În acest moment nu putem avansa o dată foarte clară, pentru că, aşa cum vă spuneam, prognozele sunt rezervate. Există unele veşti bune legate de bazinul superior, de Austria în principal, acolo unde s-au văzut precipitaţii în ultima perioadă. De asemenea, e şi o mică creştere, dar încă nu o putem vedea ca o soluţie salvatoare pe râul Sava. Din informaţiile pe care le-am schimbat astăzi şi din dialogul cu reprezentanţii Centralei Nucleare de la Cernavodă, suntem încă rezervaţi în a face prognoze. După 15 septembrie vom face o nouă evaluare, dar ne aşteptăm ca lucrurile să poată fi posibile abia către sfârşitul lunii septembrie", a apreciat secretarul de stat.

Debit al Dunării de trei ori mai mic decât era normal în luna septembrie

Dunărea are marți un debit de numai 1.400 m³/s și va continua să scadă, contrar estimărilor din august, astfel încât la jumătatea lui septembrie va coborî până la valoarea de 1.300 m³/s, de trei ori mai mică decât media multianuală a lunii, au anunțat Apele Române Jiu.

În aceste condiții, Centrala Nucleară de la Cernavodă va rămâne închisă pe toată perioada lunii septembrie, deși autoritățile se declarau optimiste la sfârșitul lui august, când estimau că cel puțin un reactor ar putea fi repornit în jurul datei de 10 septembrie.

Prognoza pentru următoarele 10 zile nu se arată foarte încurajatoare. Prognoza este rezervată, sunt mici creșteri de debit, dar nu există o creștere constantă. Cel puțin pentru următoarele 10 zile nu există condiții pentru a putea vorbi despre redeschiderea unităților de la Cernavodă”, spunea și pe 3 septembrie secretarul de stat de la Ministerul Economiei, Cristian Bușoi, potrivit TVR Info

Specialiștii de la Apele Române atrag atenția asupra situației foarte grave pe care debitul din ce în ce mai scăzut al Dunării o provoacă, în cascadă, în întreaga economie românească.

Fluviul Dunărea traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimii ani.

La intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, debitul a ajuns la 1.400 m³/s în această dimineață, potrivit diagnozei INHGA, în condițiile în care media multianuală a lunii septembrie este de 3.800 m³/s.

Și în aval de Porțile de Fier se observă această tendință, debitul fiind în scădere la Gruia și Calafat.

Pentru următoarea perioadă, prognoza hidrologică indică o posibilă scădere până la aproximativ 1.300 m³/s pe 14 septembrie a.c.” – scriu hidrologii pe pagina de Facebook a Apelor Române Jiu.

Ce înseamnă mai puțină apă pe Dunăre pentru economia României

Apele Române explică pe scurt și ce înseamnă o Dunăre atât de scăzută pentru economia României.

”Ce înseamnă aceste cifre?

Înseamnă mai puțină apă disponibilă într-un fluviu care susține activități esențiale pentru economie și pentru comunitățile riverane.

NAVIGAȚIA: primele efecte se văd în teren

Nivelurile scăzute ale fluviului înseamnă adâncimi mai mici pe anumite sectoare, restricții sau dificultăți pentru navigație și necesitatea adaptării încărcăturii navelor.

Fiecare centimetru contează atunci când adâncimea apei devine insuficientă pentru desfășurarea în condiții normale a transportului fluvial.

ENERGIA: Dunărea are un rol strategic

Debitul fluviului este important pentru funcționarea sistemului energetic, inclusiv pentru producția hidroenergetică și pentru asigurarea condițiilor necesare funcționării unor obiective energetice care utilizează apa Dunării.

Un debit foarte scăzut înseamnă o presiune suplimentară asupra infrastructurii energetice, într-o perioadă în care cererea de energie poate fi ridicată.

AGRICULTURA ȘI IRIGAȚIILE:

În perioadele secetoase, necesarul de apă pentru agricultură crește, în timp ce resursa disponibilă scade.

Dunărea reprezintă una dintre principalele surse de apă pentru sistemele de irigații din sudul și sud-estul României. Debitele reduse pun presiune pe captările de apă, pomparea și asigurarea necesarului pentru culturile agricole.

ALIMENTAREA CU APĂ

Dunărea este, de asemenea, o sursă importantă pentru alimentarea cu apă a unor localități și pentru numeroase activități economice. În condiții de debite foarte scăzute, gestionarea resursei de apă devine cu atât mai importantă: fiecare captare, fiecare folosință și fiecare metru cub trebuie monitorizat și gestionat responsabil.

INDUSTRIA

Numeroase activități industriale utilizează apa în procese tehnologice, pentru răcire sau pentru alte necesități.

Scăderea accentuată a debitelor poate genera restricții, costuri suplimentare și necesitatea unor măsuri de adaptare, în funcție de amplasament și de tipul folosinței”.

”Apa nu este o resursă infinită”

MONITORIZARE PERMANENTĂ LA Apele Române Jiu

Pentru specialiștii Apele Române Jiu, Dunărea nu este doar o linie pe o hartă sau o valoare într-un tabel. Este un sistem viu, urmărit permanent prin măsurători hidrologice, observații în teren, monitorizarea nivelurilor și debitelor și analiza evoluției fenomenelor hidrologice.

Datele obținute sunt esențiale pentru fundamentarea deciziilor privind gospodărirea resurselor de apă și pentru anticiparea efectelor pe sectoarele aflate în administrare și monitorizare.

Dunărea ne arată, încă o dată, cât de importantă este apa.

Un fluviu cu un debit de aproximativ 1.400 m³/s, în condițiile unei medii multianuale de 3.800 m³/s pentru luna septembrie, înseamnă un deficit hidrologic major și un semnal pentru toate sectoarele care depind de această resursă.

Apa nu este o resursă infinită. Iar atunci când Dunărea scade, efectele se propagă mult dincolo de albia fluviului” - se încheie postarea celor de la Apele Române Jiu.

Planul pentru cel mai negru scenariu la Cernavodă. Autoritățile vor să aducă apă cu cisterna dacă Dunărea scade la un metru

Sursa: StirilePROTV

Etichete: scadere, debit, dunare, centrala nucleara cernavoda,

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