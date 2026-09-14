Noua parcare va fi amplasată în proximitatea stației CFR „Aeroport Henri Coandă”, cu ieșiri directe la drumul spre DN1. Accesul pasagerilor spre parcare se va realiza facil, prin rețeaua de drumuri interioare ale aeroportului, terenul aflându-se în apropierea sensului giratoriu.

Pentru reducerea timpului de execuție a lucrărilor, Compania Aeroporturi București poate solicita ca execuția anumitor categorii de lucrări să se deruleze în regim de 24 de ore, iar constructorul trebuie să aibă în vedere un program de lucru inclusiv pe timp de noapte și în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

Parcarea se va realiza în termen de maximum 2 ani de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Valoarea estimată a lucrărilor este de aproximativ 12 milioane euro.

Participanții la licitație sunt:

- Construcții Erbașu, cu subcontractanții Schindler Romania, Coneco Romania și Rasirom

- Drum Asfalt, cu subcontractanții Civitas Systems, Daclim Hvac, Electromontaj Carpați, Schindler Romania, Precon Transilvania

- DAS

- Asocierea Bedamiro Holding Parcari Construct, AR.CO Lavori Societa Cooperativa Consortile, Aduro, ITI Impresa Generale, Specialist Consulting, Steeforth Consult, Eurocerad International

- Hyatt Development 2011, F&R – E2K Facility and Renovation, Energo AG, Quattro Engineering Solutions, Schindler Romania, Altimate, MHT Experience

- Concelex, Drum Concept, Electrical Integration Systems, Kleeman Lift, EZ Project AG

- Băiculescu Construct, Premium Lift Distribution, Altimate, Hidro Top Construct

- Consola Grup Construct , RO Construct Center, Smart Electrical Solutions, Emes Engineering, Altimate, Schindler Romania, Avyan Proiect, Cominvest.

Compania Națională Aeroporturi București anunță că, în perioada imediat următoare, se va da în folosință o nouă parcare cu 4 niveluri și o capacitate de 1.019 locuri. Noua parcare se află în apropierea clădirii „Sosiri”.