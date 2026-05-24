Tudor Giurgiu, după ce Mungiu a obținut al doilea Palme d’Or: Cel mai important şi influent cineast român din toate timpurile

Tudor Giurgiu afirmă că după succesul obţinut de Cristian Mungiu orice guvern normal la cap dintr-o ţarǎ al cǎrei regizor câştigǎ al doilea Palme d’Or ar trebui sǎ se preocupe, nu de decoraţii şi mesaje sforǎitoare, ci de asigurarea unui buget decent de reprezentare la campania pentru premiile Oscar. El apreciază că, mai mult decât de succesul meritat al filmului Fjord, este vorba mai ales despre o campanie de imagine şi de diplomaţie culturalǎ pentru ţarǎ. ”Fǎrǎ înţelegerea cǎ filmul e o industrie puternicǎ, care poate genera locuri de muncǎ şi aduce business consistent în ţarǎ, n-am fǎcut nimic”, adaugă Tudor Giurgiu, care îi felicită pe Mungiu şi echipa filmului, apreciind momentul drept unul istoric pentru cinematografia românească.

Marele regizor român Tudor Giurgiu îl apreciază pe Cristian Mungiu drept ”cel mai important și influent cineast român din toate timpurile”, după extraordinarul succes de la Cannes, unde a câștigat marele trofeu Palme d’Or pentru a doua oară, cu filmul Fjord.

El îşi începe postarea de pe Facebook pe această temă subliniind că Festivalul de la Cannes e echivalentul World Cup la fotbal sau a Grand Prix-ului la snooker.

"Cele mai bune filme din lume sunt selectate într-o competiţie de unde, regulat, filmele premiate ajung sǎ câştige fie Oscaruri, fie alte multe premii sau/şi titulatura de "filmul anului". Sǎ fii selectat în competiţie e deja o performanţǎ, darmite sǎ câştigi Palme d'Or, premiul cel mare!", precizează Tudor Giurgiu.

”Campanie de imagine și de diplomație culturală pentru țară”

El consideră că succesul filmului "Fjord" de Cristian Mungiu e important din mai multe perspective: e o coproducţie internaţionalǎ între 6 ţǎri (România, Norvegia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Suedia), filmatǎ în Norvegia, cu o distribuţie în care sunt două superstaruri globale, care a presupus un efort impresionant (al echipei române) de a asigura finanţarea necesarǎ derulǎrii proiectului; filmul a fost precumpǎrat pentru SUA cu multe luni înaintea Cannes-ului de cǎtre Neon, distribuitorul cel mai puternic de pe piaţa americanǎ, "care ştie cum sǎ îşi ducǎ filmele spre Oscar"; "îl consacrǎ definitiv pe Mungiu drept cel mai important şi influent cineast român din toate timpurile".

"Orice guvern normal la cap dintr-o ţarǎ al cǎrei regizor câştigǎ al doilea Palme d'Or ar trebui sǎ se preocupe asap nu de decoraţii şi mesaje sforǎitoare, ci de asigurarea unui buget decent de reprezentare la campania pentru premiile Oscar (o eternǎ problemǎ), fiind vorba aici mai mult decât de succesul meritat al filmului Fjord, cât mai ales de o campanie de imagine şi de diplomaţie culturalǎ pentru ţarǎ", afirmă Tudor Giurgiu.

De asemenea, consideră că Guvernul ar trebui să se preocupe de felul în care se adunǎ - cu greu - bani pentru filmul românesc, de circulaţia şi promovarea lui în ţarǎ şi strǎinǎtate.

"Fǎrǎ înţelegerea cǎ filmul e o industrie puternicǎ, care poate genera locuri de muncǎ şi aduce business consistent în ţarǎ, n-am fǎcut nimic. Felicitǎri regizorului, echipei şi tuturor celor implicaţi! E un moment istoric pentru cinemaul autohton", conchide Tudor Giurgiu.