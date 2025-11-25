O monedă de aur spaniolă a fost adjudecată la peste 3 milioane de euro. Este cea mai scumpă monedă europeană din istorie

O monedă de aur spaniolă datând de la începutul secolului al XVII-lea a fost adjudecată pentru peste trei milioane de euro la Geneva, un record pentru o monedă europeană, a anunţat marţi casa de licitaţii Numismatica Genevensis (NGSA).

Acest „Centen Segoviano" din 1609, primul exemplar bătut, „s-a remarcat prin caracterul său istoric şi prin raritatea sa absolută" în cadrul unei licitaţii organizate luni, a precizat într-un comunicat NGSA, specializată în domeniul numismaticii de mare valoare.

Moneda, realizată din 340 de grame de aur, a fost adjudecată pentru suma de 2,8 milioane de franci elveţieni (peste 3 milioane de euro), comisionul cumpărătorului fiind inclus.

Moneda a stabilit un record european

Nu au fost oferite informaţii despre vânzător sau cumpărător, însă preţul de pornire a fost de două milioane de franci elveţieni. Ea „devine astfel cea mai scumpă monedă europeană din istorie", a subliniat NGSA.

„Recordul precedent era deţinut de o monedă de 100 de ducaţi, reprezentându-l pe Ferdinand al III-lea de Habsburg, care a fost vândută pentru 1,95 milioane de franci elveţieni la licitaţie" în urmă cu doar câteva zile, se mai arată în comunicat.

Greutatea monedei vândute luni „dovedeşte că aceasta nu a fost niciodată destinată uzului zilnic, ci a servit mai degrabă drept piesă de prezentare menită să demonstreze tuturor puterea şi bogăţia Regatului Spaniei", a explicat casa de licitaţii într-un document de prezentare.

Monetăria a fost construită special pentru Centen

Centen-ul a apărut „într-o perioadă de opulenţă extraordinară, alimentată de cucerirea spaniolă a Lumii Noi", a continuat aceasta.

Pe avers, moneda prezintă o stemă încoronată, iar pe revers Crucea spaniolă, încadrată într-un chenar cu patru lobi.

„În cursul secolului al XVI-lea, principala monedă a Europei era produsă la Hall, în Tirol, însă pentru a egala această calitate, regele Filip al II-lea a început negocieri cu verişorul său Ferdinand de Tirol", a indicat NGSA.

Tehnicieni austrieci au fost trimişi la Segovia pentru a transforma o veche moară de hârtie într-o monetărie. Producţia a început în 1586 cu alte monede decât „Centen"-ul, care avea să fie bătut abia câţiva ani mai târziu, în timpul lui Filip al III-lea, potrivit casei de licitaţii.

