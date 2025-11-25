O monedă de aur spaniolă a fost adjudecată la peste 3 milioane de euro. Este cea mai scumpă monedă europeană din istorie

Stiri externe
25-11-2025 | 20:46
moneda de aur spania
AFP

O monedă de aur spaniolă datând de la începutul secolului al XVII-lea a fost adjudecată pentru peste trei milioane de euro la Geneva, un record pentru o monedă europeană, a anunţat marţi casa de licitaţii Numismatica Genevensis (NGSA).

autor
Sabrina Saghin

Acest „Centen Segoviano" din 1609, primul exemplar bătut, „s-a remarcat prin caracterul său istoric şi prin raritatea sa absolută" în cadrul unei licitaţii organizate luni, a precizat într-un comunicat NGSA, specializată în domeniul numismaticii de mare valoare.

Moneda, realizată din 340 de grame de aur, a fost adjudecată pentru suma de 2,8 milioane de franci elveţieni (peste 3 milioane de euro), comisionul cumpărătorului fiind inclus.

Moneda a stabilit un record european

Nu au fost oferite informaţii despre vânzător sau cumpărător, însă preţul de pornire a fost de două milioane de franci elveţieni. Ea „devine astfel cea mai scumpă monedă europeană din istorie", a subliniat NGSA.

„Recordul precedent era deţinut de o monedă de 100 de ducaţi, reprezentându-l pe Ferdinand al III-lea de Habsburg, care a fost vândută pentru 1,95 milioane de franci elveţieni la licitaţie" în urmă cu doar câteva zile, se mai arată în comunicat.

polul lui carol
Care este cea mai rară monedă românească. A fost vândută cu 450.000 de dolari

Greutatea monedei vândute luni „dovedeşte că aceasta nu a fost niciodată destinată uzului zilnic, ci a servit mai degrabă drept piesă de prezentare menită să demonstreze tuturor puterea şi bogăţia Regatului Spaniei", a explicat casa de licitaţii într-un document de prezentare.

Monetăria a fost construită special pentru Centen

Centen-ul a apărut „într-o perioadă de opulenţă extraordinară, alimentată de cucerirea spaniolă a Lumii Noi", a continuat aceasta.

Pe avers, moneda prezintă o stemă încoronată, iar pe revers Crucea spaniolă, încadrată într-un chenar cu patru lobi.

„În cursul secolului al XVI-lea, principala monedă a Europei era produsă la Hall, în Tirol, însă pentru a egala această calitate, regele Filip al II-lea a început negocieri cu verişorul său Ferdinand de Tirol", a indicat NGSA.

Tehnicieni austrieci au fost trimişi la Segovia pentru a transforma o veche moară de hârtie într-o monetărie. Producţia a început în 1586 cu alte monede decât „Centen"-ul, care avea să fie bătut abia câţiva ani mai târziu, în timpul lui Filip al III-lea, potrivit casei de licitaţii.

Sursa: Agerpres

Etichete: Spania, licitatie, moneda,

Dată publicare: 25-11-2025 20:46

