Teatrul Masca își dă refresh pe bune. Cele trei premiere ale unui teatru unic în România

Trei premiere, o microstagiune de spectacole invitate, ateliere de dezvoltare personală prin artă pentru toate categoriile de vârstă, o sesiune de dezbateri performative moderate de Alex Tocilescu și un proiect multimedia „ca să ne cunoașteți mai bine” - este oferta culturală prin care Teatrul Masca adresează o invitație la dialog publicului, colegilor de breaslă, organizațiilor independente și instituțiilor de profil în cadrul stagiunii 2023-2024, se arată într-un comunicat al teatrului.

Masca – teatru deschis la schimbare

De-a lungul timpului, Masca s-a impus ca un teatru altfel, fiind singurul din România specializat în expresie corporală și spectacole outdoor.

Ideea a aparținut unor artiști vizionari care au ieșit în stradă atunci când nimeni nu o făcea, în căutarea propriului public, creându-și un stil inconfundabil, ce a devenit amprenta spectacolelor de la Masca.

După 33 de ani, cei doi artiști care au înființat în 1990 Teatrul Masca, Mihai Mălaimare și Anca Florea, s-au retras din instituția căreia i-au trasat discursul estetic și traseul artistic pentru că au simțit nevoia unei schimbări.

Regizoarea Catinca Drăgănescu - numită, pe 1 septembrie 2023, de către primarul capitalei, Nicușor Dan, manager interimar al Teatrului Masca - și-a asumat schimbarea dorită de fondatorii teatrului, afirmând că: „Responsabilitatea pe care o avem noi acum este să imaginăm această schimbare. Este o imensă provocare și probabil sunt mulți cei se întreabă dacă și cum este ea posibilă. Eu cred că da, că ceea ce este cu adevărat special la acest proiect e că în textura lui, pe lângă multă dragoste de teatru, e și un dram de nebunie, și mult curaj. Sigur, va lua timp, presupune căutare, presupune încercări.

De aceea considerăm că avem nevoie de o stagiune „de construcție”. Probabil nu ne va ieși tot, dar fără riscuri nu există nici performanță, nici originalitate. Visez la un teatru reactiv, la un teatru deschis, la un spațiu de dialog și creație interdisciplinară. Sper să ajungem acel loc care crește idei și oameni, laboratorul teatrului bucureștean, un generator de proiecte site-specific care mixează teatrul fizic cu new media și esteticile hibride contemporane, un hub de teatru alternativ.

Acum lansăm tuturor celor care ne cunosc de pe stradă, din parcuri, de la metrou, invitația de a ne cunoaște și la sediul nostru din cartierul Militari. Teatrul de stradă, teatrul gestual, teatrul de expresie corporală, nu sunt cu nimic mai puțin teatru, iar o capitală de calibru european nu poate fi imaginată fără astfel de direcții artistice.

„Să vorbim pe bune despre noi” este motto-ul acestei stagiuni și înseamnă să vorbim franc și deschis despre lucruri despre care nu prea vorbim de obicei. Luați-o ca pe o declarație de onestitate și o invitație la dialog”.

Programele stagiunii 2023-2024 la Masca

Stagiunea 2023-2024 începe în luna octombrie și va aduce o serie de spectacole, evenimente și proiecte care vor defini noul Teatru Masca:

1. Premiere – spectacole fresh cu estetici hibride: ”Criza. Kit de supraviețuire”, de David Schwartz și Mihaela Michailov (premiera 13,14,15 octombrie), ”Summit”, de Florin Fieroiu (premiera 25, 26 noiembrie) și ”Caracatița”, de Catinca Drăgănescu (premiera ianuarie 2024).

2. Deschis – microstagiune de spectacole invitate, programate în perioada 21 octombrie - 3 decembrie 2023 și având ca scop să conecteze Teatrul Masca cu alte instituții și organizații de profil și să diversifice oferta culturală destinată publicului din Sectorul 6.

Prima ediție cuprinde 7 spectacole produse de Asociația Vanner Collective: ”LEMONS.LEMONS.LEMONS”, de Sam Steiner, regia Iulia Grigoriu, ”Tot ce-i minunat în lume”, de Duncan Macmillan și Johnny Dahoe, regia Nicolae Constantin Tănase și ”Cassandra”, de Norah Sadava și Amy Nostbakken, regia Leta Popescu și de ”Teatrelli/Creart: Dual – un performance despre prietenie”, regia Leta Popescu, ”Urban GIF Show”, un spectacol de Florin Fieroiu, ”Cerul (hartă către casă)”, de Doru Vătavului, regia Iris Kovacs și ”Lasă-i să moară proști”, un spectacol de Catinca Drăgănescu.

3. Laboratoare Comunitare – o serie de ateliere comunitare performative cu acces gratuit pentru toate categoriile de vârstă, realizate în colaborare cu Laboratorul Ideo Ideis, pe baza cărora vom dezvolta un spectacol outdoor de mari dimensiuni în vara anului viitor, în cadrul proiectului european ”Human Mosaic. Made for you and me, for everyone to see”, realizat împreună cu Centrul de Teatru Educațional Replika (România), Teatr Brama (Polonia), Fabrica Athens (Grecia) și Nordisk Teaterlaboratorium (Danemarca).

4. La Liber – discuții ”Despre Teme Despre Care Nu Discutăm, Sezonul 1”. Masca invită pe toată lumea la dezbateri performative, sincere și pe bune, despre teme importante și provocatoare, alături de ceea ce noi numim „Mascaronul Stagiunii" cu Alex Tocilescu și invitații săi. Evenimentele vor avea loc în fiecare ultimă joi din lună, iar apoi vor fi disponibile online pe paginile noastre de pe rețelele de socializare.

5. Autoreflexie - ”Masca fără Mască” – un proiect multimedia live și online, ce își propune să ofere spectatorilor o perspectivă intimă asupra actorilor și istoriei Teatrului Masca.

„Criza. Kit de supraviețuire”– prima premieră a stagiunii 2023 – 2024

Teatrul Masca vă invită la sediul său din Bd. Uverturii Nr. 14, la avanpremiera și premiera spectacolului „Criza. Kit de supraviețuire”, de Mihaela Michailov și David Schwartz: avanpremiera programată sâmbătă, 14 octombrie, de la ora 19.00, și duminică, 15 octombrie, de la ora 18:00, când este programată premiera oficială, urmată de „Ce e real și ce e realitatea?” - discuție postspectacol despre realism în artă, cu Tudorina Mihai (coordonatoare programe la Fundația Friedrich Ebert), Bogdan Popa (cercetător și teoretician), Mihaela Michailov (dramaturgă), David Schwartz (regizor).

Semnat de doi dintre cei mai cunoscuți și apreciați creatori de teatru social din România, Mihaela Michailov și David Schwartz, cel mai nou spectacol de la Masca reprezintă o explorare profundă a amprentei lăsate de criza financiară din 2009-2012 asupra vieților mai multor generații de copii și adolescenți.

Scenariul a fost dezvoltat în cadrul atelierelor de documentare și explorare a istoriilor personale și reprezintă un exercițiu de ficționalizare a poveștilor de familie și a experiențelor actorilor și actrițelor din spectacol.

„Criza. Kit de supraviețuire” este despre copii care au crescut fără părinții lor, răspândiți peste tot în lume, muncind din greu ca să le asigure un viitor mai bun. Copii care și-au văzut părinții împovărați de credite, trăind cu datorii, într-o Românie adâncită în instabilitate și inechitate.

„Perspectiva copilului a fost mereu perspectiva narativă generatoare de paradoxuri și fragilități retrospective. Am păstrat în centrul scenariului de spectacol această perspectivă jucăușă, neliniștită, interogativă, dominată de multe angoase, de multe nesiguranțe, de multe așteptări. Le sunt extrem de recunoscătoare actorilor și actrițelor pentru generozitatea cu care și-au împărtășit poveștile. Cred cu tărie că performarea autoficțională are forța de a construi lumi reflexive și eliberatoare” – spune Mihaela Michailov, co-autoarea textului.

„Criza financiară și socială din anii 2009-2012 s-a definit ca punct nodal al unei generații. Această criză a provocat nu doar dificultăți economice, ci și crize intime - psihice, identitare, familiale. Spectacolul reușește să evidențieze modul în care aceste experiențe personale se intersectează cu evenimentele sociale majore, creând un tablou complex al vieții într-o lume marcată de crize. Apocalipsa nu va veni, pentru că, foarte posibil, este deja aici. Așa că ceea ce ne rămâne de făcut e să ne gândim serios cum putem să facem față crizei perene împreună. Mi-ar plăcea ca, la ieșirea din sala de teatru, această discuție să înceapă” – afirmă David Schwartz, co-autor și regizor al spectacolului.

Conceptul și scenariul spectacolui sunt semnate de Mihaela Michailov și David Schwartz, cu contribuția dramaturgică a Aneimaria Feraru. Muzica și versurile îi aparțin lui Paul-Ovidiu Cosovanu, mișcarea scenică este semnată de Carmen Coțofană, iar scenografia de Andrei Dinu. Din distribuția spectacolului fac parte: Anamaria Codiță, Anamaria Feraru, David Drugaru, Silvana Mihai, Vlad Ionuț Popescu.

„Criza. Kit de supraviețuire” este un spectacol important pentru teatrul nostru. El lansează o invitație la dialog și reflecție trans-generațională pe bune, așa cum ne dorim în această stagiune. „Să vorbim pe bune despre noi” înseamnă și să vorbim despre ce ne doare și nu e confortabil, despre această istorie recentă care a lăsat urmea dânci în noi, și care trebuie privită cu înțelegere și compasiune” – adaugă Catinca Drăgănescu, managerul interimar al Teatrului Masca.

Stagiunea 2023-2024 „Să vorbim pe bune despre noi” la Teatrul Masca include trei premiere, o microstagiune de spectacole invitate, ateliere de dezvoltare personală prin artă pentru toate categoriile de vârstă, o sesiune de dezbateri performative moderate de Alex Tocilescu și un proiect multimedia autoreflexiv.

Despre Teatrul Masca

Teatrul Masca este un punct de reper în lumea culturală a Bucureștiului și a României, cunoscut pentru abordarea sa neconvențională și spectacolele inovatoare.

Cu o istorie de peste treizeci de ani, Teatrul Masca continuă să inspire și să aducă arta teatrală mai aproape de comunitate, întotdeauna în căutare de modalități de a se reinventa și a crea conexiuni autentice cu publicul său.



