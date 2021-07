Zece teatre din București participă la o stagiune în aer liber la Teatrul Masca, ”Departe de centru, aproape de oameni”

Teatrul Masca invită bucureştenii, în perioada 1 august - 12 septembrie, la stagiunea în aer liber, "Departe de centru, Aproape de oameni", care se va desfăşura în Amfiteatrul Lacătelor de Dragoste din Bulevardul Uverturii, numărul 14.

"Departe de centru, Aproape de oameni" este un proiect care îşi propune să ofere locuitorilor din cartierele dormitor aflate în proximitatea sediului - Militari, Crângaşi, Drumul Taberei şi Giuleşti - şansa de a vedea, într-un cadru prietenos şi fără a trebui să se ducă până în centru, o suită de spectacole prezentate de o parte a instituţiilor culturale bucureştene - Teatrul Dramaturgilor Români, Teatrul Nottara, Teatrul Excelsior, Teatrul Ţăndărică, Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, Teatrul Arte dell'Anima, Teatrul Coquette, Breasla Actorilor, Teatrul InDArt, Teatrul Masca şi folkiştii Marius Matache şi Teddy Tudoroiu.

Printre spectacolele care vor putea fi urmărite în cadrul stagiunii în aer liber se numără "Întâi, sărută-mă" (Teatrul InDArt) - 7 august, "Pretend we make you happy (again)" (Centrul Naţional al Dansului Bucureşti) - 8 august, "Bucureşti Livrator" (Teatrul Masca) - 20 august, "Şase comedii uşoare pentru oameni trişti" (teatrul Dramaturgilor Români) - 24 august, "O noapte furtunoasă" (Teatrul Excelsior) - 3 septembrie.

Evenimentul este rezultatul efortului comun, dar şi un model de colaborare între teatrele aparţinând Primăriei Municipiului Bucureşti şi cele independente, toate aceste instituţii renunţând la o parte din concediul tradiţional dintre stagiuni pentru a oferi bucureştenilor seri de teatru, dans şi muzică, se arată în comunicat.

Biletele se pot cumpăra de la casa de bilete a teatrului sau online pe mystage.ro sau pe paginile web ale participanţilor.