Filarmonica George Enescu: Finnegan Downie Dear și Kirill Gerstein, invitați pe 15-16 ianuarie

Invitați de rang ai scenei muzicale internaționale - dirijorul britanic Finnegan Downie Dear și pianistul Kirill Gerstein, laureat al Gilmore Artist Award – sunt capetele de afiș ale concertelor Filarmonicii George Enescu de pe 15 și 16 ianuarie.

Programul serilor cuprinde lucrări semnate de George Enescu, Serghei Rahmaninov, Richard Strauss și Maurice Ravel, într-un dialog artistic ce traversează rafinamentul romantic, splendoarea vieneză și modernitatea expresivă a secolului XX. Concertele sunt sold-out.

Întregrul program al Stagiunii Filarmonicii George Enescu 2025-2026 poate fi văzut pe www.filarmonicaenescu.ro sau direct AICI.

Finnegan Downie Dear a dirijat, în ultimii ani, ansambluri precum Filarmonica din Londra, Orchestra din Hallé, Orchestrele Radio din Norvegia și Polonia, Filarmonica din Rotterdam, Filarmonica Teatro Comunale di Bologna, Orchestrele Simfonice din Basel, Hamburg, Gothenburg, Bochum, Bamberg, Adelaide și Sydney, DSO Berlin, Orchestra Simfonică Metropolitană din Tokyo. Downie Dear este Director Artistic al Shadwell Opera, o companie din Londra dedicată repertoriului britanic contemporan și formelor experimentale de operă. Artistul este câștigător al Premiului I la a 10-a ediție a Concursului Arthur Rubinstein, în 2010.

Kirill Gerstein a primit prestigiosul Gilmore Artist Award, precum și un Avery Fisher Career Grant. I s-a acordat un Doctorat Onorific în Arte Muzicale de la Manhattan School of Music în 2021. Înregistrarea în primă audiție mondială a Concertului pentru pian și orchestră de Thomas Adès în interpretarea lui Gerstein, alături de Boston Symphony Orchestra sub bagheta compozitorului, a fost nominalizată la trei premii Grammy și a primit Premiul Gramophone în 2020.

Programul concertelor cuprinde Rapsodia nr. 2, în re major, op. 11 de George Enescu, Rapsodia pe o temă de Paganini, op. 43 de Serghei Rahmaninov, Suita Cavalerul Rozelor de Richard Strauss și La Valse de Maurice Ravel.

În Rapsodia nr. 2, în re major, op. 11 de George Enescu se disting culori subtile și straturi sonore nuanțate, creând o atmosferă nostalgică și introspectivă.

Rapsodia pe o temă de Paganini, op. 43 de Serghei Rahmaninov

Folosind ca sursă tema Capriciului nr. 24 în la minor de Niccolò Paganini, Rahmaninov a scris lucrarea pentru pian și orchestră în anul 1934, structurată în 24 de variațiuni. Variațiunea nr. 18, rezultând din inversarea temei principale, este cea mai îndrăgită și o recunoaștem în coloana sonoră a filmului Somewhere in Time (1980).

Suita Cavalerul Rozelor de Richard Strauss este un aranjament orchestral, atribuit lui Artur Rodziński, al momentelor-cheie din opera compozitorului, o evocare a splendorii, opulenței și farmecului epocii de aur vieneze.

La Valse de Maurice Ravel este un poem coregrafic scris pentru Serghei Diaghilev, un omagiu adus lui Johann Strauss, în care alternanța dintre grație și tensiune conduce la un climax apocaliptic și sugerează o lume în curs de destrămare.



