TIFF lanseaza un program dedicat scenariștilor pentru seriale: Full Moon Creative Lab. Înscrierile se apropie de final

Scenariștii europeni pot aplica acum pentru Full Moon Creative Lab, un proiect dedicat profesioniștilor din industria filmului specializați în seriale TV de gen: thriller, horror și fantezie. Programul, inițiat de Romanian Film Promotion și Transilvania IFF, constă în rezidențe creative care au loc în Transilvania (România), în cadrul cărora până la 12 candidați vor fi îndrumați de profesioniști internaționali cu experiență. Participanții selectați vor fi ghidați în dezvoltarea proiectelor selectate in 3 writersrooms.

Apelul pentru proiecte pentru Full Moon Creative Lab este deschis până la 15 septembrie. Rezidențele sunt programate să aibă loc în octombrie 2023, martie și iunie 2024. Programul este susținut de Creative Europe MEDIA, iar apelul este dedicat scriitorilor din toate țările membre ale UE.

Interviu cu Geo Doba, scenarist, writersroom facilitator

Pentru că ești scenaristă, de ce crezi că ar trebui scenariștii să aplice la Full Moon Creative Lab?

Full Moon Creative Lab este primul program de acest gen din Europa Centrală și de Est, o regiune renumită pentru bogăția sa creativă, dar și pentru lipsa de finanțare a seriilor&filmelor. Ca să fim direcți, aici avem multe idei, dar nu prea mulți bani pentru a le da viață. Full Moon Creative Lab nu va rezolva această problemă, dar va ajuta la îmbunătățirea situației, subliniind potențialul creativ enorm și poate încurajând coproducțiile internaționale.

Laboratorul îi va plasa pe scriitorii selectați în simulări de writers' rooms, oferindu-le posibilitatea de a experimenta la fața locului mecanismele interne de creare și scriere a unui serial TV de gen. Participanții vor beneficia, de asemenea, de cursuri de masterclass susținute de diverși creatori și producătorirenumiți, unul dintre aceștia fiind renumitul producător și scenarist Frank Spotnitz. Și pentru a închide cercul, la sfârșitul programului, participanții își vor prezenta serialele în fața unei săli de producători, distribuitori și finanțatori internaționali.

În general, Laboratorul este o oportunitate imensă pentru senariști de a se dezvolta din punct de vedere profesional, iar acesta este un motiv mai mult decât suficient pentru a aplica.

Apropo de asta, cum funcționează aplicația?

Am încercat să facem ca procesul de depunere a cererilor să fie simplu și eficient. Tot ce este necesar este un pitch de o pagină pentru un serial original din genul(horror/thriller/fantastic), o mostră de scris și o scurtă declarație a scenaristuluii. Se acceptă adaptări dacă scenaristul deține drepturile de adaptare pentru opera originală. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați pagina programului, aici: https://tiff.ro/en/regulations-full-moon-creative-lab

Esti absolventă a Programului Serial Eyes de la DFFB Berlin, unde ai primit Big Light Writers’ Apprenticeship Award. Cum te-a ajutat programul Serial Eyes?

Serial Eyes este cel mai important program european de formare pentru scenariști și producători de televiziune și, ca atare, mi-a deschis practic o lume nouă. Pe lângă faptul că am lucrat ca scenaristi de televiziune, Serial Eyes mi-a facilitat interacțiunea cu actori internaționali din industrie, de la producători, distribuitori, directori de rețele până la agenți. Este un program pe care îl recomand din toată inima tuturor celor care doresc cu adevărat să devină scenariști pentru televiziune.

Este un program simulat de cameră a scriitorilor. La fel cum avocații trec prin procese simulate pentru a se pregăti pentru experiența reală a unui proces, noi punem scriitorii în grupuri de câte 4, adică în camera scriitorilor, cu scopul de a crea o biblie a unui serial TV și un episod pilot. Aceasta va fi o experiență practică, așa că sperăm ca la finalul programului, participanții să descopere avantajele de a fi într-o cameră cu alți scriitori, la ce provocări să se aștepte și cum să le depășească. În plus, să nu uităm că Full Moon este un program internațional, așa că sperăm că va exista și un schimb de cunoștințe cu privire la "cele mai bune practici" din industria noastră.

Despre evenimentul Full Moon Creative Lab

Care este diferența, în termeni practici pentru scenariști, dintre concursul Full Moon, care se desfasopara in cadrul TIFF de mai multi ani, și si acest program de un an, Full Moon Creative Lab?



Full Moon Script contest este un concurs de scenarii de seriale de gen, cu un juriu care citeste episoade pilot si selecteaza cel mai bun scenariu dintre acestea, premiidu-l la TIFF si aducandu-l astfel in atentia opiniei publice. Full Moon Creative Lab este un laborator in care pe parcursul unui an, un numar de 10-12 participanti impartiti in 3 writers' room, ghidati de 3 faciitatori, lucreaza pe 3 proiecte selectate de juriu din aplicatiile primite. Cel de-al doila este un program de durata, care beneficiaza de experienta a trei facilitatori si are in componenta masterclassuri, dezbateri si se bazeaza pe schimbul de idei si de experienta dintre participanti. Pitchul final si premierea vor avea loc tot la TIFF.

Ce tipuri de proiecte sau profiluri căutați?

Programul se adreseza in specil creatorilor de continut de gen, în special în domeniile thriller, fantasy și horror. Credem ca există o mare posibilitate de crestere si, in acelasi timp simtim ca este o cerere mare de conținut cu elemente locale care pot rezona cu publicul dincolo de granițe, limbi și culturi. Din experienta anilor trecuti, de la Full moon script contest, dar si din cadrul programului Drama Room, am observat potentialul incredibil al proiectelor de gen (Thriller Horror, Fantasy) si in acelasi timp nevoia de structurare si dezvoltare pentru aceste proiecte. Participarea unor experți internaționali din industrie, care vor mentora participanții va aduce un plus acestor proiecte participante.

Cine este eligibil? De ce un laborator european?

Acest program este special conceput pentru a ajuta creatorii să își perfecționeze abilitățile de co-scriere a serialelor, într-un context european. Pentru a verifica criteriile de elogibilitate, va recomandam sa accesati: https://tiff.ro/regulament-full-moon-creative-lab

Ca principale criterii subliniem: proiectul trebuie sa fie incadreat intr-unul din domeniile: thriller, horrror sau fantasy, Cetățenie a unuia dintre cele 27 de state membre ale UE, cunoașterea fluentă a limbii engleze, toate documentele trebuie să fie prezentate doar în limba engleză.

