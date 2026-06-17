În public s-au aflat și doi dintre actorii care au făcut parte din distribuție.

„Operațiunea Monstrul”, una dintre cele mai iubite comedii românești, a fost proiectată exact ca în anii '70.

Filmul, care îi are ca protagoniști pe Toma Caragiu, Octavian Cotescu și Marin Moraru, a rulat aseară la TIFF pe un proiector adus special din Germania.

Aparatul a redat cadru cu cadru pelicula de 35 de milimetri, folosind aceeași tehnologie care a dominat cinematografele timp de zeci de ani.

Christopher Mondt, proiecționist: „Este o tehnică foarte simplă, care funcționează. Până la urmă, arată ca o proiecție digitală. Dacă există puțin praf pe peliculă, imaginea este puțin instabilă, dar poți obține imagini foarte luminoase.”

Dacă pentru unii spectatori, proiecția a fost o premieră, pentru alții a fost o întâlnire cu tinerețea.

Reporter: „Vă mai amintiți când l-ați văzut prima dată? Acum cât timp?”

Bărbat: „Vreo 40 de ani.”

Reporter: „Și ce v-a făcut să vă întoarceți, să-l vedeți din nou?”

Bărbat: „Nostalgia.”

Femeie: „Eram tineri atunci.”

Bărbat: „Este filmul meu preferat.”

Reporter: „Care este replica sau secvența dumneavoastră preferată?”

Bărbat: „Te-ai uitat pe baltă dimineață și ai zis: azi, gâci!”

Fată: „Este prima oară când văd filmul. Dar îmi plac filmele vechi și pot să apreciez filmele românești bune, iar pe acesta toată lumea îl laudă.”

La proiecție au participat și doi dintre actorii care au făcut parte din distribuție.

Ovidiu Schumacher, actor: „Monstrul de fapt era mic. Era atât. O săptămână s-au chinuit pescarii să prindă și nu au reușit. A fost un monstrulet, dar pe ecran era mare, că a fost filmat cu niște obiective speciale.”

Cristina Hoffman, actriță: „De fapt, nu l-am văzut niciodată cap-coadă, așa că în seara asta o să-l văd de la un capăt la celălalt și asta este o bucurie.”

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