Dezvăluiri incredibile despre Michael Jackson, făcute de prietenul său, Lionel Richie: I se spunea "Puturosul", "nu se spăla"

08-10-2025 | 10:49
Michael Jackson
Lionel Richie a vorbit deschis despre prietenul și colaboratorul său Michael Jackson în noua sa carte de memorii, afirmând că Jackson ar fi avut unele probleme de igienă în perioada de glorie a carierei sale.

Cristian Matei

În noua sa carte de memorii, ”Truly”, Richie susține că Jackson ducea o viață de zi cu zi „excentrică”, „ca un profesor distrat, dar totuși un copil”.

El a continuat afirmând că regretatul producător muzical Quincy Jones, care a colaborat cu Jackson la unele dintre cele mai faimoase melodii ale sale, îl tachina pe Jackson cu porecla ”Smelly” (”Puturosul”, trad.).

„Michael râdea și el, realizând că nu era conștient de faptul că nu se schimbase și nu se spălase de câteva zile... Toți avem ciudățeniile noastre”, mai afirmă în cartea sa, într-un fragment care a fost publicat în revista People și preluat de NME.

Richie spune că igiena sa precară se datora în parte faimei sale extreme, afirmând că nu putea pur și simplu să meargă la un magazin pentru a cumpăra lucruri, fără a risca să fie asaltat de fani. De asemenea, el spune că, atunci când trimitea haine la curățat, acestea nu îi erau adesea returnate, din cauza faimei sale.

michael jackson
Melodii nelansate ale lui Michael Jackson, descoperite într-un depozit abandonat

„Toată lumea păstra ceva ca suvenir”, scrie Richie. „El a căpătat obiceiul de a purta aceiași pantaloni până când deveneau nepurtabili.”

El continuă: „Era în turneu, cântând în costumele elaborate create special pentru el de stilistii săi, sau era în pijamale și papuci în studio, sau era îmbrăcat în ținuta lui de ieșit în oraș. Sau era acasă, îmbrăcat în ceva larg și confortabil, ca să poată exersa mișcările de dans și să se joace cu menajeria lui de animale de companie.”

El a continuat: „De fiecare dată când Michael venea să mă viziteze, purta orice – blugi și un tricou. Iar blugii fie îi cădeau, fie erau prea scurți ca să mai poată fi considerați blugi și, ei bine, miroseau urât.”

„L-am dus acasă cu mașina, pe străzile din spate, și el a fost drăguț și recunoscător. De îndată ce am intrat înapoi în casă, am trecut pe lângă sufragerie și am observat că pe covor se afla o pereche de chiloți ai lui Michael Jackson și blugii lui vechi și zdrențuiți. Zăceau acolo ca niște animale moarte pe șosea”, scrie el. „Ce altceva puteam face decât să râd? MJ fusese acolo.”

După interpretarea melodiilor sale „Easy Like Sunday Morning” și „All Night Long”, Lionel Richie, în vârstă de 73 de ani, a fost criticat de fanii care urmăreau transmisia de acasă, și care au remarcat rapid că vocea lui suna diferit față de ceea ce se așteptau.

Richie a făcut și un turneu în SUA în 2023 cu Earth, Wind & Fire, în cadrul turneului ”Sing A Song All Night Long”. Apoi, în aceeași perioadă a anului 2023, a susținut o serie de concerte în Las Vegas.

În altă ordine de idei, un film biografic despre Jackson, intitulat simplu ”Michael”, este programat să apară în aprilie 2026.

Filmul este regizat de Antoine Fuqua, iar nepotul lui Michael, Jaafar Jackson, îl interpretează pe Regele Popului.

Colman Domingo, nominalizat la Oscar și starul serialului Euphoria, îl va interpreta pe tatăl lui Michael, Joe Jackson.

Sursa: NME

