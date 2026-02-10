Recomandările ANPC pentru Valentine’s Day și Dragobete. La ce trebuie să fie atenți consumatorii
Recomandările ANPC pentru Valentine’s Day și Dragobete. La ce trebuie să fie atenți consumatorii

Idolul din Arcuș. Ce reprezintă figurina feminină de lut veche de peste 7.500 de ani descoperită lângă Sfântu Gheorghe

Cultura
633463466 1463377855797063 8203490082279161072 n

O figurină feminină din lut, veche de peste 7.500 de ani, a fost descoperită recent în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe de către o echipă de arheologi de la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, au anunţat, marţi, reprezentanţii instituţiei.

autor
Cristian Anton

Potrivit acestora, descoperirea a fost făcută în timpul cercetărilor preventive din zona Arcuş - Platoul Târgului (Vasarteto), în contextul unor lucrări de extindere a reţelelor electrice necesare zonei Sepsi Arena.

Săpăturile au scos la iveală urmele unei aşezări neolitice datate între anii 5.800 şi 5.500 î.Hr., aparţinând culturii Starcevo-Criş, una dintre cele mai vechi culturi agricole din sud-estul Europei, iar statueta a fost găsită într-o locuinţă veche de peste şapte milenii, printre fragmente de vase, urme de lut ars şi cărbune.

"Figurina, înaltă de doar 6 centimetri, a fost modelată dintr-un lut amestecat cu pleavă şi nisip, apoi arsă la o temperatură ridicată. Are o culoare cărămizie deschisă, iar pe partea din faţă se observă nuanţe brun-închise, semn că acolo focul a atins-o mai mult. Chipul ei nu este detaliat, dar detaliile esenţiale sunt ochii incizaţi în formă de 'V', un mic nas oval şi linii fine care redau părul lung, probabil prins într-un coc - una dintre cele mai vechi reprezentări de coafură feminină cunoscute în zona nord-dunăreană. Braţele, modelate lateral, par ridicate, iar în faţă se disting două mici proeminenţe care indică sânii - semn clar că avem de-a face cu o figură feminină. Poziţia aceasta, cu braţele deschise, era specifică reprezentărilor din neolitic, simbolizând rugăciunea, invocarea sau comuniunea cu divinitatea", a declarat arheologul Dan-Lucian Buzea, citat într-o postare pe pagina de Facebook a instituţiei.

”O siluetă subțire, simplă, dar plină de expresivitate”

Specialiştii consideră că figurina ar fi putut avea un rol ritualic, fiind folosită ca ofrandă, amuletă sau obiect legat de fertilitate ori protecţia locuinţei, însă, indiferent de funcţia avută, artefactul oferă o perspectivă preţioasă asupra comunităţilor neolitice timpurii.

"Astfel de figurine sunt rare în cultura Starcevo-Criş, ceea ce face descoperirea de la Arcuş cu atât mai valoroasă. Majoritatea 'idolilor' cunoscuţi din aceeaşi perioadă provin din Banat sau din zona Crişului, iar multe dintre ei au forme accentuate, de tip 'Venus' - statuete cu şolduri pronunţate, simboluri ale fertilităţii. Cea de la Arcuş, însă, este diferită: lipsesc trăsăturile exagerate, fiind mai degrabă o siluetă subţire, simplă, dar plină de expresivitate", se mai arată în informarea menţionată.

Cercetările au fost realizate de o echipă a Muzeului Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, coordonată de dr. Dan-Călin Ştefan, alături de dr. Dan-Lucian Buzea şi dr. Puskas Jozsef, cu sprijinul unor arheologi colaboratori independenţi. 

Descoperire areheologică importantă în Turcia. Cum este înfățișat Isus într-o frescă rară

Sursa: Agerpres StirilePROTV

Etichete: descoperiri arheologice, idol, figurine, feminina, sfantul gheorghe,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Ar fi revenirea anului în tenis: a slăbit, arată ca o puștoaică și a fost declarată eligibilă să joace
Ar fi revenirea anului în tenis: a slăbit, arată ca o puștoaică și a fost declarată eligibilă să joace
Citește și...
Descoperirea rupestră dintr-o peșteră din Indonezia schimbă fundamental tot ce se știa despre migrație acum 67.800 ani
Stiri Diverse
Descoperirea rupestră dintr-o peșteră din Indonezia schimbă fundamental tot ce se știa despre migrație acum 67.800 ani

Cercetătorii au descoperit în Indonezia cel mai vechi exemplu cunoscut de artă rupestră din lume, conturul pictat al unei mâini umane.

Descoperire arheologică neobișnuită. Provincia Imperiului în care soldații romani sufereau de diaree și dureri de stomac
Stiri Stiinta
Descoperire arheologică neobișnuită. Provincia Imperiului în care soldații romani sufereau de diaree și dureri de stomac

Soldații romani care apărau Zidul lui Hadrian din Britania sufereau de diaree și dureri de stomac, potrivit unui studiu publicat de oamenii de știință care au descoperit cel puțin trei paraziți în latrinele castrului roman Vindolanda.

 

Descoperire uluitoare. Arme medievale ale unor „războinici de rang înalt”, ascunse sub un lac din Polonia. FOTO
Stiri Diverse
Descoperire uluitoare. Arme medievale ale unor „războinici de rang înalt”, ascunse sub un lac din Polonia. FOTO

Arheologii au recuperat recent arme din perioada timpurie a Evului Mediu dintr-un lac din Polonia, relicve considerate a fi legate de primii conducători ai țării.

Recomandări
Emmanuel Macron avertizează că administrația Trump este anti-europeană și vizează dezintegrarea Uniunii Europene
Stiri externe
Emmanuel Macron avertizează că administrația Trump este anti-europeană și vizează dezintegrarea Uniunii Europene

Administrația Trump este anti-europeană și urmărește dezintegrarea Uniunii Europene, avertizează președintele francez.

După valul de ger, vin temperaturile de primăvară. Europa s-a confruntat cu cea mai rece ianuarie din ultimii 15 ani
Vremea
După valul de ger, vin temperaturile de primăvară. Europa s-a confruntat cu cea mai rece ianuarie din ultimii 15 ani

Până când se mai încălzește, ne așteaptă încă o dimineață friguroasă. De altfel Europa s-a confruntat cu cea mai rece luna ianuarie din ultimii 15 ani, din cauza unui curent polar care a permis înghețului să ajungă la noi. 

Victorie a actorilor. Ministerul Culturii renunță, deocamdată, la controversatul proiect al ”pontărilor obligatorii"
Stiri Politice
Victorie a actorilor. Ministerul Culturii renunță, deocamdată, la controversatul proiect al ”pontărilor obligatorii"

Ministerul Culturii a anunțat, marți, că renunță temporar la proiectul referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidenţa timpului de muncă, proiect criticat deja de actori într-o acțiune de protest.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Februarie 2026

44:52

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Februarie 2026

01:43:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

23:10

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

West Ham - Man. United 1-0, ACUM, pe VOYO! Deschidere de scor în meciul serii din Premier League: celelalte rezultate

Sport

Tottenham a pierdut din nou și Radu Drăgușin ”tremură” serios pentru retrogradare!