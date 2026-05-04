Cele mai importante momente surprinse în seara galei vor fi difuzate vineri, 8 mai, de la ora 23:00, pe Pro Cinema.

Gala va fi prezentată pentru al treilea an la rând de actorul de stand-up comedy Claudiu Teohari, cunoscut publicului ca Teo.

Filmul „Dinți de lapte” conduce topul celor mai nominalizate pelicule, cu 12 nominalizări, urmat de „Nu mă lăsa să mor”, cu 9 nominalizări, și „Cravata galbenă”, cu 8 nominalizări. Producțiile „Comatogen” și „Kontinental '25” au primit fiecare câte 7 nominalizări.

Nominalizările la principalele categorii

Pentru premiul la categoria Cea mai bună regie au primit nominalizări regizorii Igor Cobileanski pentru "Comatogen", Mihai Mincan pentru "Dinţi de lapte", Radu Jude pentru "Kontinental '25", Andrei Epure pentru "Nu mă lăsa să mor" şi Tudor Giurgiu pentru "Pădurea de molizi".

La categoria Cel mai bun actor în rol principal au fost nominalizaţi Daniel Popa pentru rolul Gabriel Vânătoru din filmul "Clasat", Andrei Aradits pentru rolul Pavel din filmul "Comatogen", Ben Schnetzer pentru rolul Sergiu Celibidache din filmul "Cravata Galbenă", Mircea Andreescu pentru rolul Gheorghe Holovati din filmul "Pădurea de molizi".

Nominalizări pentru premiul Cea mai bună actriţă în rol principal au primit Daniela Nane - Alina Zlot din filmul "Comatogen", Ilinca Hărnuţ - Lena din filmul "Ink Wash", Eszter Tompa este Orsolya din filmul "Kontinental '25", Cosmina Stratan - Maria Laurint din filmul "Nu mă lăsa să mor" şi Coca Bloos pentru rolul Minodora din filmul "Pădurea de molizi".

Cel mai bun actor în rol secundar va fi ales dintre Theodor Şoptelea pentru rolul Radu Zlot din filmul "Comatogen", István Téglás pentru rolul Valentin Prisecaru din filmul "Dinţi de lapte", Andrei Mateiu pentru rolul Mândru din filmul "Duel în trei", Adonis Tanţa pentru rolul Fred din filmul "Kontinental '25", Gabriel Spahiu pentru rolul Sandu din filmul "Kontinental '25".

La categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar au primit nominalizări Dana Marineci pentru rolul Andreea Mitu din filmul "Clasat", Ada Lupu pentru rolul Mihaela din filmul "Comatogen", Marina Palii pentru rolul Cezaria Lucaciu din filmul "Dinţi de lapte", Ana Radu pentru rolul Safta din filmul "Duel în trei", Katia Pascariu pentru rolul Liliana din filmul "Interior zero", şi Ozana Oancea pentru rolul Nadia Gămăneci din filmul "Nu mă lăsa să mor".

La categoria Cel mai bun scenariu au fost nominalizaţi Horia Cucută, George ve Gänaaard pentru filmul "Clasat", Igor Cobileanski, Alin Boeru pentru "Comatogen", Mihai Mincan cu "Dinţi de lapte", Radu Jude pentru "Kontinental '25", Andrei Epure, Ana Gheorghe pentru filmul "Nu mă lăsa să mor".

Pentru Cea mai bună imagine, câştigătorul Premiului Gopo va fi ales dintre George Dăscălescu ("Catane"), Peter Menzies Jr. ACS ("Cravata Galbenă"), George Chiper-Lillemark RSC ("Dinţi de lapte"), Tudor Mircea RSC ("Duel în trei"), Radu Voinea ("Ink Wash"), Laurenţiu Răducanu ("Nu mă lăsa să mor").

La categoria Cel mai bun montaj au primit nominalizări Mircea Olteanu ("Cravata Galbenă"), Dragoş Apetri ("Dinţi de lapte"), Cătălin Cristuţiu ("Kontinental '25"), Dana Bunescu ("TWST / Things We Said Today"), Andrei Gorgan ("Viitor luminos").

Nominalizaţi la categoria Cel mai bun sunet sunt Constantin Fleancu, Cristinel Şirli ("Cravata Galbenă"), Nicolas Becker, Cyril Holtz, Frédéric Dabo, Benjamin Laurent, Ange Hubert ("Dinţi de lapte"), Alin Zăbrăuţeanu, Ionuţ Geadău, George Geadău ("Ink Wash"), Nathalie Vidal ("Nu mă lăsa să mor"), Dana Bunescu, Guillaume Solignat, Pascal Maziere ("TWST / Things We Said Today").

Pentru Cea mai bună muzică originală au primit nominalizări Emiliano Mazzenga ("Catane"), Kathryn Kluge, Kim Allen Kluge ("Cravata Galbenă"), Marius Leftărache ("Dinţi de lapte"), Matei Stratan ("Duel în trei"), Dale Cooper Quartet & The Dictaphones ("Nu mă lăsa să mor"), Ştefan Panea, Florin Gorgos ("Pădurea de molizi").

La categoria Cele mai bune decoruri au fost nominalizaţi Cristina Barbu, Bogdan Ionescu ("Catane"), Vlad Vieru ("Cravata Galbenă"), Anamaria Ţecu ("Dinţi de lapte"), Alexandra Alma Ungureanu ("Ink Wash"), Mălina Ionescu ("Interior zero").

Pentru Cele mai bune costume, câştigătorul Premiului Gopo va fi ales dintre Cristina Barbu ("Catane"), Alessandro Lai ("Cravata Galbenă"), Dana Păpăruz ("Dinţi de lapte"), Cireşica Cuciuc ("Dracula"), Ruxandra Buşneag ("Duel în trei").

La categoria Cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură au primit nominalizări Cătălin Ciutu, Martina Sandona, Valter Casotto ("Catane"), Lynda Armstrong, Margo Ştefan, Bianca Boeroiu ("Cravata Galbenă"), Margo Ştefan, Sandra Potamian ("Cursa"), Dana Bordea ("Dracula"), Manuela Tudor, Sandra Potamian ("Duel în trei").

Premiul Gopo pentru Cel mai bun film de debut este disputat de "Clasat" (regia Horia Cucută, George ve Gänaaard), "Ink Wash" (regia Sarra Tsorakidis), "Nu mă lăsa să mor" (regia Andrei Epure), "Tata" (regia Lina Vdovîi), "Viitor luminos" (regia Andra MacMasters).

Pentru Cel mai bun film documentar, câştigătorul va fi ales dintre "CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva", regia Simona Constantin, producător: Cristina Badea; "Mica Sirie", regia Mădălina Roşca, Reem Karssli, producători: Paul Arne Wagner, Mădălina Roşca; "Tata", regia Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc, producător: Monica Lăzurean-Gorgan; "TWST / Things We Said Today", regia Andrei Ujică, producători: Anamaria Antoci, Andrei Ujică; "Viitor Luminos", regia Andra MacMasters, producător: Monica Lăzurean-Gorgan.

Cel mai bun film de scurtmetraj de ficţiune va fi ales dintre "Alişveriş", regia Vasile Todinca, producători: Diana Caravia, Ada Solomon; "Cum am învăţat să nu mă omor", regia Norbert Boda; "Dragostea e în aer", regia Claudiu Mitcu, producător: Claudiu Mitcu; "Nebunul", regia Igor Cobileanski, producător: Daniel Mitulescu; "Oedipus Redux", regia Cosmin Nicolae, producător: Cosmin Nicolae; "Sunny", regia Andreea Parfenov, producător: Bianca Isofache.

Premiul la categoria Cel mai bun film de scurtmetraj de animaţie va fi ales dintre "Bunicul doarme", regia Matei Branea, producători: Helga Fodorean, Mihai Mitrică; "În Seara de Moş Nicolae", regia Emy-Mirel Ivaşcă, producător: Emy-Mirel Ivaşcă; "Kobza", regia Laura Pop, producător: Mihai Mitrică; "Magicianul", regia Bogdan Mureşanu, producător: Bogdan Mureşanu; "Un Cuplu Triasic", regia Iulia Teodora Turicianu.

La categoria Tânără speranţă au primit nominalizări Alexandra Băbău pentru montajul filmului "Clasat", Patri Preda pentru imaginea scurtmetrajului "Dezrădăcinare", Emma Ioana Mogoş pentru rolul Maria Lucaciu din filmul "Dinţi de lapte", Matei Filip pentru regia scurtmetrajelor "Eleni.Kalimera" şi "Nu-mi arăta pomul, arată-mi fructele", Cezara Petredeanu pentru rolul Ana din filmul "Gaşca de la Drept", Irina Alexiu pentru regia scurtmetrajului "So Refreshing".

Cel mai bun film european va fi ales dintre "Flow/ O pisică fără frică", regia Gints Zilbalodis; "Marcello mio/ Marcello al meu", regia Christophe Honoré; "Monsieur Aznavour/ Dl. Aznavour", regia Mehdi Idir; "Nouvelle Vague", regia Richard Linklater.Premiile speciale și juriile ediției

Premiile speciale

Pentru nominalizările la Premiile Gopo au fost constituite două jurii de preselecţie - pentru categoria lungmetrajelor şi pentru categoriile documentar şi scurtmetraj.

Juriul pentru lungmetraje a fost alcătuit din 11 profesionişti din domeniul cinematografic: criticii de film Irina Margareta Nistor, Alin Ludu Dumbravă, Andrei Ţendrea, regizorii Bogdan Mureşanu şi Andrei Tănase, actriţa Elvira Deatcu, producătoarea de film Oana Iancu, directorul de imagine Alexandru Sterian, monteurul Eugen Kelemen, scenograful Cristian Niculescu şi creatoarea de costume Dana Anghel.

Din juriul de documentare şi scurtmetraje au făcut parte 5 profesionişti din industrie: redactor-şef Films in Frame Laura Muşat, regizorii Isabela Tent şi Paul Negoescu, monteurul Tudor D. Popescu şi Cătălin Anchidin, promotor film.

Premiul pentru întreaga carieră revine actriţei Dorina Lazăr, actorului Ovidiu Schumacher şi regizorului Laurenţiu Damian.

Fondatorii studioului Safe Frame, Sebastian Cosor și Ștefan Popescu, vor primi un premiu special în cadrul celei de-a XX-a ediții a Premiilor Gopo, pentru contribuția „excepțională” în domeniul efectelor vizuale (VFX) la realizarea filmului „Cravata galbenă”, regizat de Serge Ioan Celebidachi.

Laurențiu Damian va fi distins cu un Premiu Gopo pentru întreaga sa activitate în cadrul Galei Premiilor Gopo 2026, dar și pentru formarea mai multor generații de cineaști din România. Premiul îi va fi înmânat luni, 4 mai, la București, în cadrul evenimentului aniversar care marchează a 20-a ediție a Premiilor Gopo, transmisă în direct de VOYO.

Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Laurențiu Damian a început să realizeze filme documentare la finalul anilor ’70. Printre primele titluri se numără „Dezrădăcinare” (1978), distins cu Premiul special al juriului la Festivalul de Film de la Cracovia, și „Ciné-verité” (1980), recompensat cu Marele Premiu la Festivalul de la Costinești. A urmat o filmografie prolifică dedicată documentarului, cu titluri ce i-au adus premii naționale și internaționale, cum ar fi: „Pe unde am fost și am colindat” (1982), „Maria Tănase” (1990), „Eminescu – truda întru cuvânt” (1993), „Călușarii” (2002) sau „Faust – Drumul clipei” (2008), distins cu Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film de Artă de la Telč.

Activitatea sa de regizor include și filme de ficțiune prezente în circuitul internațional de festivaluri, precum „Rămînerea” (1991), proiectat în secțiunea Panorama a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, și „Drumul câinilor” (1992), selecționat la Festivalul de Film de la Cottbus.