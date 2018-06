Organizatorii Rock The City au anunțat trupele din deschiderea Nick Cave și Arcade Fire

Gicu Boboc

Organizatorii Rock The City au anunțat numele trupelor care vor cânta în deschiderea concertelor NICK CAVE & THE BAD SEEDS și ARCADE FIRE de la București.

Formațiile care vor urcă pe scenă în deschiderea concertelor NICK CAVE & THE BAD SEEDS și ARCADE FIRE sunt: NoruNegru, Firma, The Speakers, Greetings Sugar și sârbii de la Repetitor.

În ambele zile, atmosfera dintre prestațiile live ale trupelor românești va fi susținută de către DJ Hefe de la Coma.

NoruNegru va cânta în deschiderea concertului Nick Cave & The Bad Seeds de pe 19 iunie de la Romexpo (parcarea A).

Trupa a fost fondată spre sfârșitul anului 2015, în București. Muzică să confirmă apetența naturală a generației ’90 pentru curentul indie și evidențiază diversitatea stilistică din interiorul acestuia. Situate între indie rock, indie folk și indie pop, cântecele NoruNegru îmbină elemente caracteristice fiecărui gen, sintetizând parcursul curentului și trecându-l prin filtrul viziunii tineretului est-european.

Citește și Scandal din cauza numelui trupei IRIS. Minculescu nu mai are voie să folosească această marcă

NoruNegru spune povești ale generației din care face parte. Le spune în limba română, cui are urechi să le-asculte.

THE SPEAKERS va cânta în ziua cu numărul doi a festivalului Rock The City, în deschiderea canadienilor de la Arcade Fire, pe 20 iunie de la Romexpo (parcarea A).

Formația abordează un retro rock cu influențe electronice, aflat undeva la granița dintre rock alternativ și indie. Mai simplu spus: un retro brit pop.

”Consider că muzică noastră este dedicată tuturor. Nu pot să spun că ne-am ales un target bine definit. Sunt melodii de dragoste (pentru cupluri fericite sau nefericite) sau de viață. Încercăm să îi facem pe oameni să vadă dincolo de percepția normală”, a declarat, într-un interviu, Vicențiu, membru The Speakers.

GREETINGS SUGAR este al alt grup care va cânta în deschidere la Arcade Fire.

Trupa Greetings Sugar, formată prin anul 2016, a lansat de curând albumul art-rock, cel de debut, „Where did all the wise men go”, mergând pe mâna Lydiei Lunch, a lui Alexander Hacke și a lui Billy Gould, producătorii albumului. a fost mixat în octombrie, anul trecut, la Berlin.

Greetings Sugar este formată din Ștefan Eremia (voce), Gabriel Kirmaier (chitară) și Andrei Cebotaru (clape). Trupa a lansat primele două videoclipuri la sfârșitul anului trecut, "Greener" și "Drunken Revelations".

În primul apare actrița Ana Ularu, iar în cel de-al doilea Bogdan Șerban.

FIRMA este un alt nume de referință care va concerta în deschiderea canadienilor

Firma este o formație românească de rock alternativ, fondată în 2001, și este considerată un pioner al rockului alternativ din România. După nominalizările la MTV European Music Awards 2004 la categoria ”Best Romanian Act” și MTV Romanian Music Awards pentru ”Best Rock Band” din 2005, Firma devine prima trupa românească nominalizată la o secțiune internațională.

Firma a reușit să ajungă printre cele trei finaliste ale categoriei, devansând alți 15 artiști, printre care și Sunrise Avenue (Finlanda) și The Klaxons (Marea Britanie).

Datorită apariției la acest eveniment, Firma s-a bucurat de aprecierile unor artiști precum Wyclef Jean, Snoop sau Foo Fighters. Peste puțin timp, Firma a reușit o performanță remarcabilă, devenind prima formație românească care a intrat în playlist-ul cunoscutului post muzical VH1 Europe, cu videoclipul piesei „Baby Is Crying”, primul extras pe single de pe albumul „Exit”.

În octombrie 2014, după 7 ani de absența, trupa Firma a revenit pe scenă muzicală cu un nou album, intitulat „Descântece”.

REPETITOR urcă pe scenă înaintea celor de la Arcade Fire.

Sunt un grup de alternative rock din Belgrad, format în 2005 de către chitaristul și vocalistul Boris Vlastelica și tobosara Milena Milutinović, cooptand-o destul de rapid pe băsistă și și vocalistă Ana-Marija Cupin.

Încă de la debut au câștigat atenția publicului, iar albumul lor de debut, „Sve što vidim je prvi puț”, a fost întâmpinat cu reacții pozitive atât de audiență, cât și de critici, devenind una dintre cele mai proeminente trupe ale scenei muzicale noi din Serbia.

Biletele se găsesc în rețeaua Eventim și online pe www.eventim.ro.

@CristianMatei

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer