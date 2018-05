Festivalul TIFF a debutat cu filmul israelian ”Foxtrot”, premiat la Veneția

Pro TV

Pentru următoarele zece zile, Clujul este Capitala internațională a filmului. Festivalul TIFF a debutat cu filmul ”Foxtrot”, premiat anul trecut la Veneția.

Peste 3000 de persoane au umplut Piața Unirii din centrul orașului, care a devenit un uriaș cinematograf în aer liber.

Filmul "Foxtrot", care a primit anul trecut Marele Premiu al Juriului la Festivalul Internațional de Film din Veneția, este o dramă inspirată de conflictul israeliano-palestinian.

Foxtrot a fost proiectat la Cluj chiar în prezența regizorului, actorilor, dar și a ambasadorului israelian în România.

Tamar Samash, ambasador Israel în România: ”Prezentăm un film israelian. Filmul reflectă realitatea despre problemele interne din Israel. Și se va înțelege că există păreri diferite despre ceea ce se întâmplă acolo. ”

Cei 3000 de spectatori au fost plăcut surprinși de peliculă.

"A fost fain, mai ales că aproape că început să plouă și s-a potrivit cu filmul."

"A fost o construcție mai interesantă, cu final chiar neașteptat".

La TIFF vor fi proiectate anul acesta 250 de producții din 53 de țări.

Tudor Giurgiu, președinte TIFF: ”TIFF 17 e aproape de majorat, suntem destul de maturi, se găsesc filme pentru toate gusturile, comedii, filme de dragoste, istorice.."

Și filmele românești vor fi prezente în acest weekend.

35 de producții autohtone, printre care și ”Charleston” sau ”Touch me Not”, vor fi proiectate în cele 10 zile de festival.

Mihai Chirilov, director artistic TIFF: "Filmul românesc din 2017 începe să se distanțeze de flmele noului val, vin cineaști noi, care vin cu propuneri de cinema riscant, hibrid, filme epice, de aventuri."

Festivalul atrage an de an și mii de turiști străini: "Am venit din Bulgaria, și noi avem acolo un festival internațional și este ceva similar cu program bun, filme bine alese."

Sâmbătă, cinefilii sunt invitați în grădina castelului Banffy de la Bonțida, la un cine-concert impresionant.

