Festivalul Internațional de Film ANONIMUL 2026 începe pe 10 august. Cele cinci lungmetraje care concurează pentru Trofeu

Cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL are loc în perioada 10-16 august 2026, la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării.

Timp de o săptămână, publicul va putea urmări proiecții de lungmetraje și scurtmetraje, întâlniri cu regizori și invitați speciali, dar și competițiile dedicate filmului independent. În total, 26 de filme de scurtmetraj au fost selectate în competițiile națională și internațională, iar cinci lungmetraje concurează pentru Trofeul ANONIMUL, câștigătorul urmând să fie ales prin votul spectatorilor.

Cele cinci lungmetraje din competiția ANONIMUL 2026 Selecționera competiției de lungmetraj, Ludmila Cvikova, spune că, deși selecția nu a pornit de la o temă prestabilită, filmele sunt unite de aceeași întrebare: „Ce se întâmplă atunci când un om descoperă că trăiește într-o lume deja scrisă pentru el — de familie, de autorități, de tradiție, de istorie, de locul în care s-a născut sau chiar de propria ficțiune?” Cele cinci producții au fost prezentate anterior în festivaluri importante precum Veneția, Sundance, Karlovy Vary, Varșovia sau Busan.

„Broken Voices” (Cehia, Slovacia) Regizat de Ondřej Provazník, filmul urmărește povestea unei adolescente care visează să intre într-un cor de prestigiu, inspirat de celebrul cor Bambini di Praga. Drama explorează un caz complex de manipulare și abuz petrecut în anii '90 și a fost recompensată la Festivalul de la Karlovy Vary. „Kurak” (Kârgâzstan) Filmul regizat de Emil Atageldijev și Erke Dzhumakmatova este inspirat din fapte reale și vorbește despre inegalitatea de gen și corupția din societatea kârgâză. Producția a câștigat două premii la Festivalul de Film de la Busan. „If I Go Will They Miss Me” (SUA) Debutul în lungmetraj al lui Walter Thompson-Hernández urmărește relația dintre un tată și fiul său de 12 ani, într-o poveste care combină realismul magic cu experiențele comunității afro-americane din Los Angeles. Filmul a avut premiera mondială la Sundance. „Sfârșitul lumii” (România) Regizat de Sebastian Pereanu, filmul va avea premiera națională în competiția ANONIMUL. Povestea urmărește un scriitor care ajunge să se îndrăgostească de personajul feminin din propriul roman, după ce aceasta pare să prindă viață. „Silent Rebellion” (Elveția, Belgia, Franța) Debutul regizoarei Marie-Elsa Sgualdo spune povestea unei adolescente de 15 ani din Elveția anului 1943, care încearcă să își revendice dreptul de a decide asupra propriului destin după ce rămâne însărcinată în urma unui viol. Filmul a avut premiera la Festivalul de la Veneția. Câștigătorul Trofeului ANONIMUL 2026 va fi ales prin votul publicului și va primi un premiu în valoare de 3.000 de euro. 14 scurtmetraje românești intră în competiție Competiția națională de scurtmetraj reunește 14 producții selectate din peste 150 de filme înscrise. Acestea sunt: „Ajutoare” – regia Valentin Rareș-Fogoroș;

„Bunicu doarme” – regia Matei Branea;

„Cherry Master” – regia Cosmin Nicolae;

„Fursecuri și lapte” – regia Andrei Tache Codreanu;

„Go Outside and Hug a Tree” – regia Irina Alexiu;

„Index” – regia Radu Muntean;

„Interferențe” – regia Robi Urs;

„Lichior de mentă” – regia Vlăduț Iosef;

„Mama” – regia Dima Stoianov;

„Proprietate privată” – regia Robert Ioan;

„Rosebuds” – regia Denisse Conn Tubacu;

„Tangent” – regia Cristian Păun;

„Viitorul ți-l faci cu mâna ta, dar de ce să nu îl lași pe mâna unor specialiști?” – regia Alexandra Schinteie;

„Vizita” – regia Elias Ferchin Musuret. Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj românesc, în valoare de 1.000 de euro, va fi acordat prin votul publicului. 12 filme în competiția internațională de scurtmetraj În competiția internațională au fost selectate 12 titluri din peste 200 de producții înscrise: „Ali” – Adnan Al Rajeev (Bangladesh, Filipine);

„Class Photo” – Arnas Balčiūnas (Lituania);

„The Cow” – Pavo Marinkovic (Croația, Muntenegru);

„Dog and Wolf” – Terézia Halamová (Cehia);

„Hyena” – Altay Ulan Yang (SUA, China);

„Mal de Madre” – Irene Baqué (Spania);

„Nest” – Stefania Burla (Elveția);

„No Skate!” – Guil Sela (Franța);

„Norheimsund” – Ana Alpizar (Cuba, SUA);

„Samba Infinito” – Leonardo Martinelli (Brazilia);

„Someday, a Child” – Marie-Rose Osta (Franța, Liban, România);

„These Voices are Real” – Baran Nikrah (Iran). Criticul de film Ionuț Mareș, selecționerul competițiilor de scurtmetraj, spune că ediția din acest an propune povești despre relații, familie, maturizare, crize existențiale și alegeri dificile, prezentate prin stiluri cinematografice diverse și originale. Pe lângă premiile acordate prin votul publicului, Fundația Anonimul va desemna și câștigătorul Premiului „Ovidiu Bose Paștină”, în valoare de 1.000 de euro, ales dintre filmele din competițiile de scurtmetraj românesc și internațional. Filme în premieră în România la ANONIMUL 2026 Cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL va fi deschisă de „Gentle Monster”, noul film al regizoarei Marie Kreutzer, prezentat în premieră națională la doar câteva luni după debutul său în competiția oficială a Festivalului de la Cannes. Drama psihologică îi are în distribuție pe Léa Seydoux și Catherine Deneuve și explorează teme precum încrederea, memoria și destrămarea unei familii confruntate cu un adevăr greu de acceptat. Criticii de la TimeOut au remarcat felul în care Marie Kreutzer abordează cu precizie un subiect dificil, în timp ce Screen Daily descrie filmul drept o producție care provoacă spectatorul să își formuleze propriile răspunsuri. Presa internațională a lăudat și interpretarea lui Léa Seydoux, considerată una dintre cele mai bune din cariera actriței franceze. Alături de ea joacă Catherine Deneuve, una dintre cele mai importante figuri ale cinematografiei franceze. Cinci filme sunt proiectate în afara competiției Pe lângă competițiile oficiale, ANONIMUL 2026 propune și o selecție de lungmetraje prezentate în afara concursului. În program se regăsesc: „Gentle Monster” – regia Marie Kreutzer;

„The Man I Love” – regia Ira Sachs;

„Fatherland” – regia Paweł Pawlikowski;

„Jurnalul unei cameriste” – regia Radu Jude.

„Coward”, noul film al lui Lukas Dhont, ajunge în premieră în România Publicul de la Sfântu Gheorghe va putea vedea în premieră națională și „Coward”, noul lungmetraj semnat de regizorul belgian Lukas Dhont. Acțiunea este plasată în timpul Primului Război Mondial și urmărește povestea lui Pierre, un tânăr soldat care îl întâlnește pe Francis, organizatorul unor spectacole de teatru dedicate militarilor aflați pe front. Între cei doi se dezvoltă o legătură profundă, iar filmul vorbește despre iubire, fragilitate și umanitate într-un context marcat de violență. Filmul a fost apreciat la Cannes, iar publicațiile de specialitate au remarcat chimia dintre actorii principali și modul în care regizorul explorează relațiile dintre personaje. Rami Malek joacă în „The Man I Love” O altă premieră pentru publicul din România este „The Man I Love”, regizat de Ira Sachs, cu Rami Malek în rolul principal. Povestea este plasată în New York-ul anilor '80 și urmărește viața unui artist din teatrul underground, într-o perioadă marcată de epidemia de SIDA. Filmul vorbește despre iubire, creație și speranță în fața unei realități dramatice și a fost prezentat în selecția oficială a Festivalului de la Cannes. Criticii au remarcat interpretarea lui Rami Malek, considerând-o una dintre cele mai puternice din cariera actorului după rolul premiat cu Oscar din Bohemian Rhapsody. „Fatherland”, noul film al lui Paweł Pawlikowski Selecția din afara competiției include și „Fatherland”, film pentru care Paweł Pawlikowski a câștigat Premiul pentru regie la Cannes 2026. Lungmetrajul urmărește întoarcerea scriitorului Thomas Mann în Germania, țara pe care a părăsit-o în timpul regimului nazist. Alături de fiica sa, acesta pornește într-o călătorie care scoate la suprafață întrebări despre identitate, exil, memorie și apartenență. Criticii au descris producția drept una dintre cele mai elegante și rafinate creații cinematografice ale anului. Radu Jude revine cu „Jurnalul unei cameriste” În afara competiției va fi proiectat și „Jurnalul unei cameriste”, cel mai nou film scris și regizat de Radu Jude. Inspirat din romanul lui Octave Mirbeau, filmul spune povestea Gianinei, o româncă ce lucrează ca menajeră pentru o familie înstărită din Bordeaux, în timp ce fiica sa crește în România. Pe măsură ce Crăciunul se apropie, femeia speră să revină acasă pentru a-și revedea copilul. Premiera mondială a avut loc în cadrul secțiunii Quinzaine des Cinéastes de la Festivalul de la Cannes, unde filmul a fost primit cu aplauze îndelungate și recenzii favorabile. Criticii au apreciat modul în care Radu Jude transformă romanul clasic într-o reflecție contemporană despre migrație, Europa și raporturile de putere.

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