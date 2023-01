Celebrități cu părinți renumiți despre care probabil nu știai că sunt rude. GALERIE FOTO

Dakota Johnson

Unul dintre cele mai bune exemple este cel al Dakotei Johnson. Ea a devenit faimoasă, după ce în 2015 a obținut rolul Anastasiei Steele în mega-populara franciză 50 Shades of Grey. Dar ea era deja obișnuită cu lumina reflectoarelor, având în vedere că părinții ei, Don Johnson și Melanie Griffith, sunt ambii actori celebri. Și Griffith la rândul său este fiica lui Tippi Hedren, vedeta din The Birds.

Bella și Gigi Hadid

Ambele fete au ajuns pentru prima dată în lumina reflectoarelor când mama lor, Yolanda, s-a alăturat producției Real Housewives, iar începutul lui Gigi în modeling a fost o intrigă continuă. Fost model al Ford în anii ’80 și ’90, Yolanda practic a avut grijă de cariera lui Gigi, încă dinainte ca acest lucru să se întâmple, pentru că îi controla atent dieta și aspectul, conform Glamour.

Stella McCartney

În calitate de cântăreț și compozitor pentru The Beatles, una dintre cele mai mari trupe din istoria muzicii, Sir Paul McCartney este probabil cel mai faimos părinte de pe această listă. Dar fiica lui, Stella McCartney, nu a ales să urmeze muzica ca tatăl ei. În schimb, ea a ales calea modei și are un succes fabulos.

Emma Roberts

Emma Roberts a fost binecuvântată cu nu unul, ci doi membri celebri în familiei: tatăl ei, Eric Roberts, și mătușa, Julia Roberts. Eric a avut o carieră de succes în filme, emisiuni TV și chiar videoclipuri muzicale. Iar despre Julia Roberts nici nu mai trebuie să spunem nimic.

Zoe Kravitz

Se poate presupune că Zoe Kravitz a moștenit o parte, dacă nu chiar tot, din incredibilul ei talent artistic de la părinții ei, actrița Lisa Bonet și muzicianul Lenny Kravitz. Zoe, care s-a remarcat în Big Little Lies , și-a mărit familia de artiști după ce mama ei s-a căsătorit cu Jason Momoa. Și pentru că tot a venit vorba despre Lenny Kravitz, el este fiul lui Roxie Roker, o fostă vedetă de televiziune care a apărut într-o serie de emisiuni îndrăgite, dar care este cunoscută și pentru rolul lui Helen Willis în The Jeffersons.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow eate o altă vedetă care nu mai are nevoie de prezentări. Pentru succesul său ar putea să îi mulțumească și mamei sale Blythe Danner, o actriță de succes, cu mai multe nominalizări la Emmy pentru rolurile sale din seriale precum Will & Grace.

Enrique Iglesias

Cântărețul Enrique Iglesias are un tată care a cucerit milioane de femei, Julio Iglesias, dar nici el nu s-a lăsat mai prejos. Rămâne de văzut dacă talentul celor doi a fost moștenit și de copiii pe care Enrique îi are împreună cu jucătoarea de tenis Anna Kournikova.

Drew Barrymore

Una dintre cele mai mari dinastii de la Hollywood este familia Barrymore, motiv pentru care nu este o surpriză faptul că Drew Barrymore a început să joace încă de la 11 luni, când a fost la un casting pentru o reclamă la hrană pentru câini.

Angelina Jolie

Angelina Jolie și-a făcut debutul pe ecran alături de tatăl ei actor, Jon Voight, în filmul din 1982 Lookin' to Get Out. De atunci, ea a devenit unul dintre cei mai bine plătiți actori de la Hollywood.

Kate Hudson

Kate Hudson a atins succesul apărând în filme precum How to Lose a Guy in 10 Days, Bride Wars sau Fool's Gold, iar rolul ei important din Almost Famous i-a adus o nominalizare la Premiul Oscar. Cel mai probabil faimoasa ei mamă, Goldie Hawn, și tatăl vitreg, Kurt Russell, sunt foarte mândri.

Dată publicare: 02-01-2023 18:05