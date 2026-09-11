O particularitate a acestei noi tranşe fiind că o parte din fonduri urmează să fie folosite pentru achiziţia de rachete Patriot, după ce statele UE au acceptat o derogare de la condiţiile programului, a anunţat executivul comunitar într-un comunicat, relatează Agerpres.

Acest program de asistenţă financiară constă într-un împrumut din care Ucraina primeşte în tranşe până la sfârşitul anului viitor 60 de miliarde de euro pentru achiziţii militare şi 30 de miliarde de euro pentru acoperirea deficitului bugetar, împrumut pe care Kievul va trebui să-l ramburseze numai dacă Rusia îi va plăti "reparaţii de război", altfel va fi plătit de statele UE care au acceptat să-l garanteze, singurele care au refuzat fiind Ungaria, Cehia şi Slovacia.

Una dintre condiţiile ataşate acordării împrumutului este să se acorde prioritate echipamentelor fabricate în UE. Un sistem antiaerian european comparabil cu sistemul american Patriot este sistemul franco-italian SAMP/T, dar disponibilitatea acestuia este redusă. Prin urmare, statele UE au acceptat o derogare de la condiţiile împrumutului, astfel încât Ucraina să poată cumpăra cu aceste fonduri interceptoare Patriot, în valoare de 3,2 miliarde de euro, sumă ce se regăseşte în noua tranşă de 6,1 miliarde de euro.

"Astăzi, am aprobat 6,1 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina să achiziţioneze diferite produse de apărare în domeniul apărării aeriene şi antirachetă, al muniţiei, al dronelor şi al războiului electronic. Cu această aprobare, Ucraina poate achiziţiona acum şi echipamentul Patriot de care are nevoie pentru a-şi proteja mai bine cerul de atacurile fără discriminare ale Rusiei. Împreună cu statele noastre membre şi cu NATO, vom continua să obţinem rezultate pentru Ucraina, consolidând în acelaşi timp propria apărare a Europei", a transmis preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Aceste fonduri vor sprijini achiziţionarea de produse din domeniul apărării atât de la întreprinderile din UE, cât şi de la cele ucrainene. În urma acordului de luni al statelor membre ale UE, decizia permite, de asemenea, Ucrainei să achiziţioneze rachete PAC-3 pentru sistemele Patriot.

Finanţat în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde EUR, pachetul include cinci derogări de la condiţiile standard de eligibilitate: trei pentru drone şi componente fabricate în Ucraina care depăşesc pragurile de cost şi două pentru echipamente fabricate în SUA, în special rachete PAC-3, inclusiv prin intermediul mecanismului PURL coordonat de NATO.

Prin mecanismul PURL (Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina), ţări europene membre ale NATO şi Canada cumpără din SUA arme şi muniţii destinate Ucrainei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut insistent aliaţilor Ucrainei să-i furnizeze mai multe rachete Patriot, dar războiul pornit de SUA împotriva Iranului a diminuat sever stocurile de rachete de acest tip, prin urmare Washingtonul îşi conservă aceste stocuri şi a redus drastic livrările către Ucraina.

Potrivit ministrului ucrainean al apărării, Evgheni Hmara, cu fondurile acum eliberate din împrumutul european Ucraina ar putea achiziţiona aproximativ o mie de rachete Patriot, dar majoritatea acestora vor fi livrate abia în anii următori. Prin urmare, el le-a cerut susţinătorilor Ucrainei în războiul cu Rusia să urgenteze ajutorul militar oferit Kievului din propriile lor stocuri militare.