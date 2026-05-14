Până atunci, „Danaida” poate fi admirată în cadrul unei expoziții la Centrul Rockefeller din New York. Sculptura este promovată chiar de celebra actriță Nicole Kidman, într-un clip realizat de casa de licitații.

În clipul de promovare a sculpturii lui Brâncuși, actrița Nicole Kidman vizitează galeriile Christie’s din Centrul Rockefeller din New York.

Acolo este expusă până pe 18 mai „Danaida”, un cap de bronz cu foiță de aur.

Nicole Kidman înconjoară sculptura, dansează și se bucură de frumusețea artei.

Luni, sculptura va fi scoasă la vânzare. A fost estimată la 100 de milioane de dolari, ceea ce ar însemna un record pentru o lucrare a lui Brâncuși.

„Danaida” a aparținut magnatului Samuel Irving Newhouse, care a cumpărat-o în 2002 cu 18,2 milioane de dolari.

Acum, în cadrul licitației de la New York, Brâncuși va fi alături de alte opere cunoscute semnate Picasso, Matisse ori Andy Warhol.