Evenimentul reprezintă un moment de referință în istoria organizației și va reuni reprezentanți ai autorităților publice, ai corpului diplomatic, ai Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, parteneri instituționali, sponsori, voluntari și membri ai echipei Crucii Roșii Române.

Aniversarea celor 150 de ani oferă ocazia de a celebra valorile care au definit activitatea organizației încă din 1876: umanitatea, solidaritatea și grija față de semeni. Gala va evidenția contribuția semnificativă a Crucii Roșii Române la dezvoltarea societății românești și rolul esențial pe care l-a avut în intervențiile de urgență, acordarea de ajutor umanitar, educația pentru sănătate și susținerea comunităților vulnerabile.

În cadrul evenimentului va fi prezentată o retrospectivă a celor mai importante realizări din istoria organizației, precum și impactul pe care proiectele și programele sale l-au avut asupra milioanelor de beneficiari de-a lungul generațiilor. Totodată, gala va reprezenta un moment de apreciere pentru toți cei care au contribuit, de-a lungul timpului, la îndeplinirea misiunii umanitare a Crucii Roșii Române.

Evenimentul va fi moderat de Iuliana Tudor, ambasador al Crucii Roșii Române, și va include momente artistice speciale, menite să reflecte emoția și semnificația acestei aniversări. De asemenea, vor fi acordate distincții unor personalități, parteneri, susținători, angajați și voluntari care s-au remarcat prin implicarea lor în dezvoltarea și susținerea proiectelor umanitare.

Gala aniversară este și un gest de recunoștință adresat miilor de angajați și voluntari care, generație după generație, au demonstrat că solidaritatea și compasiunea rămân repere fundamentale pentru societatea românească.

Programul Galei aniversare

Evenimentul va debuta la ora 18:00 cu o recepție organizată în foaierul Ateneului Român, oferind invitaților oportunitatea de a socializa și de a celebra împreună acest moment istoric. Printre invitații de onoare se numără Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, Alteța Sa Regală Principele Radu al României, Prințul Dimitrie Sturdza, ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu și viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu.

Programul artistic reunește nume importante ale scenei culturale românești, care susțin pro bono acest eveniment aniversar:

Orchestra Națională a Operei București, sub bagheta maestrului Daniel Jinga;

Soprana Irina Baianț;

Paula Seling;

Cei trei tenori ieșeni Florin Guzgă, Andrei Fermeșanu și Andrei Apreotesei, artiști ai Ateneului Național din Iași;

Tenorul Alin Stoica;

Mezzosoprana Andreea Dumitrache, bursieră a programului Tinere Talente al Fundației Regale Margareta a României;

Alexandra Drăghici, bursieră a programului Tinere Talente al Fundației Regale Margareta a României.

Sub mesajul „Aici, de 150 de ani”, Crucea Roșie Română continuă să își îndeplinească misiunea umanitară sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române.

Despre Crucea Roșie Română

Fondată la 4 iulie 1876, Crucea Roșie Română este o organizație umanitară auxiliară autorităților publice, mandatată prin lege să acorde asistență în situații de dezastru și să sprijine persoanele aflate în dificultate. De-a lungul celor 150 de ani de existență, organizația a contribuit la prevenirea și alinarea suferinței umane, la protejarea sănătății și vieții și la promovarea respectului pentru demnitatea umană, fără discriminare de naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă sau apartenență socială și politică.

Prin programele și intervențiile sale, Crucea Roșie Română rămâne una dintre cele mai importante organizații umanitare din țară, dedicată construirii unei societăți mai solidare și mai reziliente.

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