Vasile Alboiu, Creative Director la PRO TV, nu crede că joburile în IT sunt predominant pentru bărbați.

”Puțini oameni știu chestia asta: primul prototip de program pe calculator a fost făcut de o femeie. Și anume de Ada Loveless, fiica lordului Byron. Fiica nelegitimă pe atunci, dar apoi el a recunoscut-o. Primul program pe calculator a fost făcut de o femeie. Eu am avut norocul să am în facultate colege mai bune decât mine în programare. Acum, ele predau în facultăți din America”.

Cum explică invitatul lui Marius Manole faptul că modelele AI, de genul chatGPT, mai dau și rateuri, având halucinații.

”Noi tindem să credem că modelele AI din moment ăsta gândesc. Ele nu gândesc, ele fac predicții. Mai exact, e ca și cum tu ai învăța un cățel. Dacă tu tot timpul dresezi un cățel și arunci o minge albastră, el o să învețe să-ți aducă mingea albastră. Dintr-o dată, dacă tu îi arunci mingea roșie, el n-o să ți-o mai aducă. Pentru că el a fost dresat pe mingea albastră. Exact asta fac și modelele AI. Este sunt trainuite cu un anumit set de date. Dacă datele sunt din 2023, atunci el o să facă predicții bazat pe acest set de date”.

Ce spune Vasile Alboiu despre pericolul utilizării AI: ”O să-ți zic o poveste. Unul dintre fondatorii AI a fost întrebat, la un moment, dat care ar fi întrebarea pe care el ar pune-o când s-ar vedea prima dată cu niște extratereștri. Și ghici ce întrebare a pus omul ăsta? Cum ați reușit, voi, extrateștri, să treceți exact peste momentul pe care noi îl trăim acum? Și anume, peste momentul legat de inteligența artificială. Pentru că e un moment extrem de important, este un moment de cotitură în evoluția omenirii. Asta ne poate duce înspre stele, la propriu, ne poate duce să evoluăm și să facem un salt pe care până acum n-am apucat să-l imaginăm, sau ne poate duce în direcția opusă. Despre asta e vorba”.

Când vine vorba de costuri, Vasile Alboiu crede că, deși se folosesc o mulțime de resurse când AI-ul este folosit, există și o parte bună.

”Îți zic un scenariu care poate părea SF: gândește-te cum ar fi ca, într-un an sau doi de zile, în loc să căutăm minereuri rare aici, pe Pământ, le căutăm pe Lună. Datorită inteligenței artificiale.

Dacă noi suntem în stare să ținem această evoluție a AI în direcția corectă, n-o să ajungem doar pe Lună, o să ajungem pe Marte, pe satelitul lui Jupiter, de unde o să ne putem lua alte resurse și așa mai departe. Una dintre resursele cele mai importante ale omenire este curiozitatea. Curiozitatea ne-a dus aici, ne-a făcut să putem zbura cu avioane, cu rachete... toate lucrurile astea au venit din faptul că unii au fost foarte curioși. Einstein spunea despre el că nu este un om inteligent, este doar un om curios. El valorifica cel mai mult curiozitate, nu inteligența, nu creativitatea. Ci dorința de a merge dincolo, de a descoperi”.

