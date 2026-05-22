A început Festivalul de Teatru „Shakespeare”, cu sute de evenimente și peste 500 de reprezentații. Deschiderea s-a făcut cu o defilare pe străzile orașului.

Festivalul Internațional Shakespeare s-a deschis cu un spectacol inspirat din cultura japoneză. 100 de artiști și voluntari au defilat pe străzile orașului în costumații spectaculoase.

Pe parcursul festivalului, Shakespeare ajunge mai aproape de oameni - în piețe, cartiere, chiar și în localitățile de lângă Craiova.

Vlad Drăgulescu, președinte Festivalul Internațional Shakespeare Craiova: „Ne-am răspândit atât de mult pentru a accesibiliza cultura și a mări gradul de accesibilizare al culturii către întreaga populație a Craiovei și nu numai, pentru că ne vin spectatori din toată țara și din toată lumea”.

Peste 3.000 de artiști din mai bine de 70 de țări vor avea reprezentații în peste 40 de limbi.

Ryunosuke Kimura, regizor - Compania Kakushinhan: „Shakespeare este pentru întreaga lume, așa că e ca și cum ar fi o țară a lui Shakespeare, iar diferențele de limbă sau granițele nu contează”.

La Shakespeare Village, satul special construit pe Hipodromul Craiova, sunt îmbinate teatrul, muzica, atelierele și jocurile inspirate din vremea faimosului autor englez.

Fondat în 1994, festivalul Shakespeare a avut până acum 14 ediții și a primit, de-a lungul timpului, mai mult de 100 de premii.