Concerte Extraordinare la Filarmonica George Enescu cu Quentin Hindley, Daniel Ciobanu și Michèle Losier

Trei artiști de renume internațional - dirijorul francez Quentin Hindley, pianistul Daniel Ciobanu și mezzosoprana Michèle Losier - se reunesc pe scena Ateneului Român, pe 8 și 9 mai, în două concerte simfonice susținute de Orchestra Filarmonicii George Enescu. Programul serii include una dintre cele mai îndrăgite lucrări ale pianisticii mondiale, Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră, op. 18 de Rahmaninov și opera în concert La voix humaine de Poulenc, o lucrare de o intensitate dramatică remarcabilă.

Biletele sunt disponibile pe www.oveit.com sau direct la linkul https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y, iar întregul calendar al Stagiunii 2024/2025 poate fi văzut aici https://filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente.

Quentin Hindley face parte din noua generație de dirijori francezi elogiați de presa internațională.Recent a înregistrat la Studiourile Abbey Road din Londra cu London Symphony Orchestra. Dirijează frecvent în Franța: Opéra de Lille, Orchestra de Cameră din Paris, Orchestra Filarmonică din Strasbourg, Orchestra Regională Avignon-Provence, Orchestra Bretaniei, Opera din Nancy, Orchestra Ținuturilor Loarei, dar și în străinătate: Orchestra de Cameră din Lausanne, Orchestra Gulbenkian, London Symphony Orchestra, RTÉ Concert Orchestra, Orchestra Simfonică din Miskolc.De asemenea, colaborează în mod regulat cu Orchestra Filarmonicii din Zagreb și a fost Dirijor asociat al Orchestrei de Jeunes de la Méditerranée (Festival d'Aix-en-Provence) timp de opt stagiuni. În 2012, Quentin Hindley a fost numit Dirijor rezident al Orchestrei Naționale de Lyon, alături de Leonard Slatkin. În 2016, a devenit asistentul lui Sir Simon Rattle la prestigiosul festival Aix-en-Provence pentru premiera operei lui Jonathan Dove, The Monster in the Maze.

Pianistul Daniel Ciobanu a pășit pe marile scene internaționale în 2016, după ce a câștigat medalii de aur la prestigioasele competiții Unisa International Piano Competition din Africa de Sud și BNDES International Piano Festival din Rio de Janeiro. A câștigat Premiul Publicului și Medalia de Argint la Concursul Arthur Rubinstein din Tel Aviv în 2017.A concertat pe scene renumite, precum Carnegie Hall, Elbphilharmonie din Hamburg, Gewandhaus din Leipzig, Konzerthaus din Berlin, St John’s Smith Square din Londra, la Festivalul Enescu din București.

Mezzosoprana canadiană Michèle Losier este elogiată de critica de specialitate, afirmându-se pe marile scene datorită timbrului său bogat, măiestriei muzicale şi prezenţei scenice excepţionale.A cântat pe scenele unor opere, teatre și festivaluri de renume internațional, precum Opéra-Comique, Edinburgh International Festival, Opéra de Lyon, Opéra de Montréal, San Francisco Opera, Washington National Opera, Boston Lyric Opera, Opéra d'Avignon, Opéra de Lille, Festival International de Lanaudière. A colaborat cu orchestre celebre, precum Orchestre Symphonique de Montréal, Les Musiciens du Louvre, BBC Symphony Orchestra, Seattle Symphony Orchestra și Qatar Philharmonic Orchestra.

Programul concertelor include Concertul nr. 2, în do minor, pentru pian și orchestră, op. 18 a cărui solist va fi cunoscutul pianist Daniel Ciobanu și La voix humaine - operă în concert de Francis Poulenc cu mezzosoprana Michèle Losier în ipostază solistică.

Compus la începutul secolului al XX-lea, Concertul nr. 2, în do minor, pentru pian și orchestră, op. 18 de Serghei Rahmaninov este una dintre cele mai îndrăgite lucrări ale pianisticii mondiale. A fost scris după o perioadă de depresie ce a urmat eșecului premierei Simfoniei nr. 1 și a fost dedicat hipnoterapeutului Nikolai Dahl. Fragmente din acest concert au apărut în coloana sonoră a unor filme, precum Grand Hotel, Brief Encounter și The Seven Year Itch.

La voix humaine (operă în concert) de Francis Poulenc este bazată pe piesa omonimă a lui Jean Cocteau și redă un monolog telefonic tensionat al unei femei care are ultima conversație cu iubitul ei. Compozitorul transmite vulnerabilitatea, disperarea și fragilitatea emoțională a personajului. De o forță dramatică intensă, lucrarea este o capodoperă a teatrului muzical modern.

