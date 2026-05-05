Cinci producții s-au luptat pentru cea mai râvnită categorie. Câștigătorul declarat a fost filmul lui Radu Jude, „Kontinental '25” – o satiră socială, filmată doar cu telefonul mobil, în 11 zile, în București și Cluj-Napoca.

Același film i-a adus lui Eszter Tompa distincția „Cea mai bună actriță în rol principal”. Scenariul urmărește povestea Orsolyei, un executor judecătoresc. Bântuită de vinovăție după ce o evacuare forțată duce la sinuciderea unui om al străzii, este aruncată într-o criză morală profundă.

Lungmetrajul a fost premiat și la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

La categoria „Cel mai bun regizor” a fost desemnat Igor Cobileanski. „Comatogen” este pelicula care i-a adus premiul.

Igor Cobileanski, regizor: „E o bucurie, probabil, pentru toată lumea, e o minunată ocazie de a ne bucura că am reușit să închegăm un film și să-i dăm voie să meargă spre audiență.”

Ben Schnetzer, care îl joacă pe Sergiu Celibidache în tinerețe în „Cravata Galbenă”, a obținut titlul de „Cel mai bun actor în rol principal”.

Adela Celibidachi, producător de film: „A durat 7 ani, dar am avut o echipă foarte dedicată, iar oamenii s-au dăruit să facă parte din această poveste. Mai e nevoie și de povești care aduc frumosul în viața noastră. Cinematografia românească ne-a dat filme de valoare de mulți ani încoace.”

Corespondent PROTV: „Atmosfera este una elegantă. Am văzut pe covorul roșu o mulțime de actori, regizori și producători cunoscuți. Ediția de anul acesta este una specială – marchează 20 de ani de la lansarea Premiilor Gopo. Astfel că organizatorii au pregătit multe surprize și momente emoționante.”

La gala Premiilor Gopo au participat peste 900 de actori, regizori și producători din industria cinematografică.

Dana Rogoz, actriță: „Chiar este o sărbătoare de fiecare dată când ne reîntâlnim, când ne adună aici. Am numai motive să fiu fericită. Sunt oameni absolut minunați pe care îi admir pentru felul în care își fac profesia.”

Toma Cuzin, actor: „Vin cu emoție și vin cu bucurie. Chiar dacă sunt sau nu nominalizat, vin pentru a-i susține pe ceilalți și, repet, pentru a ne întâlni cu toții la un eveniment frumos și care ne pune în evidență.”