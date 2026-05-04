„Dinți de lapte", „Nu mă lăsa să mor" și „Cravata galbenă" sunt filmele care au adunat cele mai multe nominalizări la ediția din acest an. Iar pentru cea mai bună regie au fost nominalizați Radu Jude, Tudor Giurgiu, Igor Cobileanski, Mihai Mincan și Andrei Epure.

„Dinți de lapte” conduce topul celor mai apreciate filme, cu 12 nominalizări.

Pentru cea mai râvnită categorie a Premiilor Gopo, cel mai bun film de lungmetraj, cinci producții au intrat în competiție: „Comatogen”, „Dinți de lapte”, „Kontinental ’25”, „Nu mă lăsa să mor” și documentarul „Tata”.

Filmul lui Radu Jude, „Kontinental 25”, are 7 nominalizări și este o satiră socială, filmată doar cu telefonul mobil, în 11 zile, în București și Cluj-Napoca. Scenariul urmărește povestea Orsolyei, un executor judecătoresc. Bântuită de vinovăție după ce o evacuare forțată duce la sinuciderea unui om al străzii, este aruncată într-o criză morală profundă. Lungmetrajul a fost premiat și la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

Filmul „Comatogen”, regizat de Igor Cobileanski, redă povestea unei mame singure. Asistentă medicală, ea ajunge să mintă când încearcă să obțină o sumă de bani pentru a acoperi o datorie a fiului său, aflat în pericol de a ajunge la închisoare.

La categoria cea mai bună regie au fost nominalizați Mihai Mincan, Igor Cobileanski, Radu Jude, Andrei Epure și Tudor Giurgiu, cu filmul „Pădurea de molizi”, inspirat din fapte reale.

Pentru cea mai bună actriță în rol principal: Daniela Nane, Ilinca Hărnuț, Eszter Tompa, Cosmina Stratan și Coca Bloos.

La categoria cel mai bun actor în rol principal au fost nominalizați Daniel Popa, Andrei Aradits, Ben Schnetzer și Mircea Andreescu.

Peste 900 de invitați din lumea filmului românesc sunt așteptați să participe la Gala Premiilor Gopo, în cadrul căreia vor fi recompensate performanțele cinematografiei autohtone din ultimul an.